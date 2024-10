Patrick Drahi propose de céder 15% de SFR dans un deal audacieux qui lui ressemble

En échange, le sulfureux propriétaire d’Altice demande la suppression d’une partie équivalente de la dette d’Altice France.

Endetté à hauteur de 24 milliards d’euros, Altice France doit impérativement alléger la pression de sa dette. Sur le ring face à ses créanciers, son propriétaire, Patrick Drahi, a vu récemment la plupart des détenteurs de la dette sécurisée (90 %) signer la prolongation d’un accord de coopération, jusqu’en février 2026 afin de pouvoir continuer à négocier d’une seule voix avec la maison mère de SFR.

Nouveau rebondissement, afin de se donner un peu d’air, Patrick Drahi sort à présent de sa besace une proposition audacieuse, à savoir la cession de 15% du capital d’Altice France aux investisseurs en échange de l’effacement d’une partie équivalente de sa dette, selon les informations de Bloomberg, confirmées par Les Echos. Ce “recul d’un demi-pas” du magnat des télécoms apparaît comme une tentative de garder le main sur la situation tout en évitant de perdre le contrôle sur son actif.

Les négociations sont toujours très tendues entre les deux parties, on se souvient d’un coup de force en début d’année de Patrick Drahi et plus récemment, d’une proposition des créanciers de régler la dette en évinçant le milliardaire du groupe, sans oublier les cessions d’Altice Média (BFM/RMC) ou des data centers détenus par SFR.

De son côté, Patrick Drahi cherche à gagner du temps en discutant avec le géant américain Apollo pour obtenir de nouvelles lignes de crédit, révèle Les Echos. L’objectif est de rembourser 1,2 milliard d’euros de dette qui arrivent à échéance en janvier et février. Cependant, un accord semble peu probable à ce stade. Pendant ce temps, les créanciers maintiennent la pression en affirmant que la dette doit être remboursée :” il a les moyens, qu’il le fasse”, ont-ils martelé.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox