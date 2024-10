Free s’apprête à lancer des nouveautés dans son application mobile pour gérer et lire les contenus de votre Freebox

Free déploie une nouvelle version bêta 1.21 de Freebox Files sur les iPhone.

Dans une très prochaine nouvelle mise à jour grand public sur iOS, Free intègrera de nouvelles fonctionnalités dans Freebox Files. Pour l’heure, une version bêta 1.21 vient d’être rendue disponible sur TestFlight. Les développeurs annoncent la mise en place d’un bouton scroll rapide pour scroller dans vos dossiers plus rapidement. Par ailleurs, il sera possible de sélectionner plusieurs fichiers plus facilement en sélectionnant et en glissant votre doigt mais aussi de mieux déplacer vos fichiers grâce à la fonctionnalité glisser / déposer. Des corrections diverses seront également apportées pour une meilleure stabilité de l’application.

Dans une précédente mise à jour, Freebox Files à intégrer la possibilité de retrouver en 1 clic vos contenus importés ou téléchargés grâce à la rubrique “dernièrement ajoutés” qui s’affiche sur l’accueil, mais aussi d’être alerté lorsque vos téléchargements sont terminés via une notification, simplement en activant la fonctionnalité dédiée.

Freebox Files permet offre un accès direct et simplifié à l’ensemble des fichiers stockés sur le disque dur d’une Freebox ou sur un dispositif de stockage externe rattaché à celle-ci. Les abonnés peuvent notamment ajouter et lire des fichiers, et donc sauvegarder leurs photos et vidéos automatiquement sur le disque, et ainsi les retrouver à tout moment.

