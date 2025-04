Comparatif : que vaut la nouvelle Freebox Pop S face aux concurrents B&You Pure Fibre, Sosh, Red by SFR… ?

Univers Freebox vous propose un comparatif des offres sans décodeur TV de Free, Bouygues Telecom, Sosh et Red by SFR.

Free vient de dévoiler sa toute nouvelle Freebox Pop S, une offre dual play sans TV, qui vient ainsi marcher sur les plates-bandes de Bouygues Telecom et de son offre B&You Pure Fibre. C’est également la seule offre de ce type aujourd’hui commercialisée par l’opérateur de Xavier Niel, concurrençant ainsi directement Boîte Sosh, la Bbox Fit et la box de Red by SFR.

La question se pose alors : laquelle est la meilleure ou la plus intéressante ? Univers Freebox vous propose ainsi un comparatif basé sur les offres affichées ce mardi 8 avril par chaque opérateur.

Prix et connectivité

Prix Freebox Pop S 24,99€/mois

Prix total sur deux ans : 599.76€

Sans engagement B&You Pure Fibre 23.99€/mois Prix total sur deux ans : 575.76€

Sans engagement Boîte Sosh 25,99€/mois

Prix total sur deux ans : 623,57€

Sans engagement Box Red by SFR 23.99€/mois

Prix total sur deux ans : 575.76€

Sans engagement Bbox Fit 28,99€/mois pendant un an puis 35,99€/mois

Prix total sur deux ans : 779.76€

Engagement 12 mois Débits Freebox Pop S Jusqu’à 5 Gbit/s en download en partagé et 900 Mbit/s en upload B&You Pure Fibre Jusqu’à 8 Gbit/s en download et 1 Gbit/s en upload dans les zones éligibles

2 Gbit/s en download et 900 Mbit/s en upload sinon Boîte Sosh Jusqu’à 1 Gbit/s en téléchargement et 800 Mbit/s en upload Box Red by SFR 1 Gbit/s en symétrique dans sa version classique

En option pour 7€ supplémentaires : jusqu’à 2 Gb/s partagés et 1Gb/s en upload Bbox Fit Jusqu’à 1 Gbit/s en download et 700 Mbit/s en upload WiFi Freebox Pop S WiFi 7 B&You Pure Fibre WiFi 6E Boîte Sosh WiFi 5 Box Red by SFR WiFI 5

WiFi 6 dans l’option à 7€/mois supplémentaires Bbox Fit WiFi 6 Compatibilité ADSL Freebox Pop S Oui B&You Pure Fibre Non Boîte Sosh Oui ( à 20,99€/mois au lieu de 25,99€/mois) Box Red by SFR Oui ( à 19.99€/mois au lieu de 23.99€/mois) Bbox Fit Non

Téléphonie et accessoires

Destinations incluses Freebox Pop S Illimité vers les fixes en France et les DOM B&You Pure Fibre Pas de téléphonie fixe Boîte Sosh Appels illimités vers les fixes de France métropolitaine et des DOM

De plus de 100 destinations internationales Box Red by SFR Appels illimités vers les fixes de France métropolitaine et des DOM

Et 100 pays Bbox Fit Appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 pays Avantage mobile inclus Freebox Pop S Jusqu’à 4 forfaits mobiles 5G illimités à 9.99€/mois la première année puis 15.99€/mois B&You Pure Fibre Offre B.iG, réduction de 7€ sur l’offre box et plusieurs remises sur les forfaits mobiles selon le nombre d’offres reliées Boîte Sosh Non Box Red by SFR Non Bbox Fit Offre B.iG, réduction de 7€ sur l’offre box et plusieurs remises sur les forfaits mobiles selon le nombre d’offres reliées Répéteur WiFi Freebox Pop S 1 répéteur WiFi 7 inclus sur demande (Bi-bandes) B&You Pure Fibre 1 répéteur WiFi 6E en option Boîte Sosh Pas de répéteur Box Red by SFR Pas de répéteur Bbox Fit 1 répéteur WiFi 6 en option Autres Freebox Pop S Non B&You Pure Fibre Frais de résiliation remboursés jusqu’à 50€ Boîte Sosh Non Box Red by SFR 35 chaînes disponibles depuis l’application Red TV (iOS et Android), sans décodeur Bbox Fit Non

Verdict : la Freebox Pop S se défend très bien

Free ne s’est pas raté en lançant cette nouvelle offre comprenant uniquement l’internet et la téléphonie fixe. Il est celui qui propose les débits les plus importants sur l’ensemble du parc, même si Bouygues Telecom est en mesure de proposer le 8Gbit/s sur une partie du sien. Mais ce n’est pas son seul atout. Outre le fait qu’il s’agit de la seule box WiFi 7 dans cette gamme, l’offre a également l’attrait d’être compatible ADSL, pour ceux qui attendent encore l’arrivée de la fibre optique par exemple, et de proposer la téléphonie fixe là où la B&You Pure Fibre ne le fait pas.

On peut aussi noter qu’il s’agit de la seule offre incluant un répéteur qui n’est pas proposé en option payante. Certaines offres de la concurrence ont également de points qui pourront intéresser plus particulièrement certains abonnés, comme la disponibilité de 35 chaînes depuis une application chez Red ou davantage de destinations à l’internationale chez Sosh. Mais la proposition de Free a un vrai attrait à la fois financier et en termes de performances, grâce à son aspect assez complet.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox