Free affirme travailler sur une fonctionnalité “très attendue” pour Free TV

Pouvoir piloter Free TV à la voix, l’opérateur y pense et travaille à proposer une solution viable.

Free a confirmé travailler actuellement sur une nouvelle fonctionnalité pour son application Free TV, présentée par l’opérateur comme “très attendue” par les utilisateurs. Il s’agit de l’assistance vocale, destinée à simplifier la navigation et le pilotage de l’interface par la voix.

Selon l’assistance Free TV, cette fonctionnalité n’est pas encore disponible en raison de certaines instabilités techniques qui nécessitent encore des analyses approfondies. L’opérateur indique que ses équipes sont mobilisées afin de corriger ces problèmes et de proposer, à terme, une “expérience plus simple et intuitive” pour les abonnés.

En attendant le déploiement de l’assistance vocale, les utilisateurs peuvent continuer à accéder aux contenus et aux réglages de l’application Free TV à l’aide de la télécommande ou de leurs équipements habituels. Free précise qu’une communication sera faite dès que cette nouveauté sera prête à être lancée. Aucune échéance n’a pour l’instant été communiquée concernant la mise à disposition de cette fonctionnalité.

Il faut dire que le pilotage a la voix est disponible sur plusieurs autres players de l’opérateur avec une interface autre que Free TV, notamment sur le player Devialet ou sur le player Révolution via une manipulation particulière. Un contrôle de la voix sur les nombreux supports compatibles avec l’application serait définitivement un plus pour les habitués des commandes vocales.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox