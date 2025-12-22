Le saviez-vous : certains appareils compatibles Free TV sont privés des contenus adultes proposé aux abonnés Freebox

Avis aux coquins qui voudraient consommer des contenus interdits aux moins de 18 ans sur Free TV, certains appareils pourraient vous décevoir.

Free propose plus de 20 chaînes et services dédiés notamment au X à ses abonnés Freebox, cependant, parmi la large liste d’équipements compatibles avec Free TV, tous ne donnent pas accès aux contenus de type “adulte”, voilà ce qu’il faut savoir.

Les contenus adultes sont accessibles sur boîtier TV, téléviseur compatible, mobile, tablette et via le web, à une exception près. Les environnements Apple (iOS, tvOS) et FireOS ne permettent pas la diffusion de ce type de programmes sur leurs plateformes. Résultat : même si l’application Free TV est disponible sur ces appareils, la catégorie “Adulte” y est tout simplement absente.

Lorsque les contenus adultes sont disponibles, leur accès est systématiquement verrouillé par un code parental à 4 chiffres. Ce dispositif vise à garantir un contrôle strict, quel que soit le support utilisé. La numérotation des chaînes Adultes reste identique à celle proposée aux abonnés Freebox sur les équipements compatibles. Si vous n’avez jamais établi de code parental, voici comment faire.

Où retrouver les contenus Adultes sur Free TV ?

Sur les appareils autorisés, plusieurs accès sont possibles :

Replays Adultes (Player TV Free 4K et Android TV) : ils sont accessibles depuis l’onglet Replay, en faisant défiler la page jusqu’à la vignette Adulte.

Free Ciné Adulte : les programmes sont regroupés dans Vos genres préférés > Adultes.

