Le saviez-vous : un code à plusieurs noms se révèle ultra nécessaire pour les abonnés Freebox

Chez Free, un même code peut être désigné de trois façons : code parental, code d’achat ou code TV. Derrière ces appellations se cache un outil clé pour sécuriser les usages de la Freebox et d’Oqee : protéger les mineurs, verrouiller les contenus sensibles et tout simplement effectuer des achats.

Vous ne le savez peut-être pas, Free emploie selon les contextes code parental, code d’achat ou code TV. Il s’agit du même code (un PIN) utilisé par les abonnés Freebox pour valider un achat/location VOD ou un abonnement à une option ou chaîne TV, ou pour visionner des programmes de catégorie V, ces derniers sont interdits aux mineurs.

Vous pouvez créer, modifier ou réinitialiser ce code depuis plusieurs endroits. Connectez-vous par exemple à votre Espace Abonné Freebox. Dans la rubrique Télévision, sélectionnez Gérer mes codes TV (achat et parental). Il est possible de choisir le code de votre choix à 4 chiffres. Free incite ensuite à redémarrer votre box.

Une autre possibilité possibilité consiste à vous rendre dans l’application Free, rubrique Télévision et Codes TV. Enfin, Le FAI précise qu’il est possible de modifier vos codes TV directement de votre téléviseur ou via l’application Oqee.

