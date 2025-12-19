Abonnés Freebox et Amazon Prime : une nouvelle salve généreuse de jeux PC à récupérer

Amazon Prime enrichit cette semaine son offre avec une sélection particulièrement fournie, mêlant aventure poétique, survie post-apocalyptique, action rétro survitaminée et grands classiques du jeu de rôle. Des expériences très variées, toutes à récupérer gratuitement via Prime Gaming et à conserver définitivement.

Comme chaque semaine, Amazon continue d’étoffer son catalogue Prime Gaming (renommé Luna), inclus sans surcoût pour les abonnés Amazon Prime. Ces nouveaux jeux resteront disponibles pendant au moins 33 jours et, une fois ajoutés à votre bibliothèque, ils pourront être téléchargés et joués sans aucune limite de temps. Pour rappel, Prime Gaming est inclus avec les Freebox Delta et Ultra, offert pendant trois mois aux abonnés Pop et Ultra Essentiel, et accessible aux autres via Amazon Prime au tarif de 6,99 euros par mois.

Bō: Path of the Teal Lotus (GOG) propose une aventure de plateforme et d’action en 2,5D d’une grande finesse artistique, entièrement dessinée à la main et inspirée du folklore japonais. Vous incarnez Bō, une fleur céleste descendue des cieux, chargée de jouer un rôle central dans un ancien rituel. Le jeu combine exploration de type Metroidvania, déplacements acrobatiques précis et combats élégants contre des créatures mythiques. Grâce à un système de transformations du bâton, déverrouillées via des thés mystiques, vous accédez à de nouvelles capacités comme le Lotus Dash ou le grappin. L’univers onirique, peuplé de yōkai attachants et inquiétants, est sublimé par une bande originale mêlant instruments traditionnels japonais et orchestration moderne.

Ashworld (GOG) vous entraîne dans un désert post-apocalyptique impitoyable où chaque décision peut être fatale. Le monde a été consumé par le feu et la décadence, les ressources sont rares et la menace omniprésente. Entre les Ragers qui contrôlent les terres hostiles et les Skellies qui surgissent la nuit, la survie repose sur l’exploration, la récupération et l’artisanat. Fouillez ruines, bunkers et gratte-ciel abandonnés, construisez et améliorez armes et équipements, puis parcourez ce vaste monde à pied ou en véhicule. Missions scénarisées et quêtes secondaires viennent enrichir une expérience tendue, où rester immobile revient souvent à signer son arrêt de mort.

Gunslugs 2 (GOG) revient avec une déferlante d’action explosive, hommage assumé aux films d’action des années 80 et 90. Incarnez une nouvelle fois les Gunslugs, une escouade d’élite prête à affronter l’armée de la Black Duck, désormais dotée de technologies extraterrestres et déterminée à étendre sa domination jusqu’aux étoiles. Le gameplay run & gun à défilement horizontal mise sur un chaos permanent, des explosions massives et un arsenal totalement déjanté, du lance-flammes aux armes électriques. Chaque niveau enchaîne situations absurdes et séquences spectaculaires, dans une montée d’adrénaline constante.





Forgotten Realms: The Archives – Collection Three (GOG) vient conclure la compilation dédiée aux grands classiques AD&D en jeu vidéo. Cette ultime collection réunit Dungeon Hack et Menzoberranzan, deux titres emblématiques de l’univers Forgotten Realms. Dungeon Hack propose une expérience de dungeon crawler générée aléatoirement, reposant sur le moteur de Eye of the Beholder, avec une rejouabilité quasi infinie et une option roguelike pour les plus téméraires. Menzoberranzan, quant à lui, entraîne les joueurs dans l’Outreterre, au cœur de la cité drow, dans une aventure où votre destin croise celui de Drizzt Do’Urden. Donjons labyrinthiques, monstres redoutables, combats tactiques et quêtes épiques sont au rendez-vous pour les amateurs de RPG à l’ancienne.

Pour récupérer ces jeux, il est nécessaire de posséder un compte GOG. Après avoir créé votre compte et installé le launcher, rendez-vous sur votre page Prime Gaming pour récupérer les codes correspondants. Il suffit ensuite de les saisir dans la bibliothèque GOG via le bouton “+”, en sélectionnant “Utiliser un code GOG”, pour ajouter définitivement les jeux à votre collection et les installer quand vous le souhaitez.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox