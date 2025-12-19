Free Mobile ouvre avec Nokia l’accès à toute la puissance de son réseau aux développeurs pour accélérer l’arrivée de nouveaux usages

Free rejoint l’écosystème « Network as Code » de Nokia pour ouvrir son réseau et toute sa puissance aux développeurs.

Free franchit une nouvelle étape dans la « programmabilité » des réseaux télécoms. Nokia a annoncé le 18 décembre que l’opérateur rejoint son écosystème d’API « Network as Code », une plateforme conçue pour permettre aux développeurs et aux entreprises de concevoir, tester et déployer des applications capables d’exploiter, de manière sécurisée et standardisée, des fonctions avancées du réseau mobile.

Derrière cette annonce, l’objectif est clair : simplifier l’accès à des capacités réseau généralement complexes à intégrer (qualité de service, authentification, informations de connectivité, etc.) via une interface unifiée, afin d’accélérer la mise sur le marché de nouveaux services. Nokia met en avant un principe clé : les développeurs n’auraient plus à « naviguer » entre les technologies sous-jacentes des réseaux, la plateforme servant de couche d’abstraction.

Pour Nokia, l’arrivée de Free illustre la dynamique autour de la monétisation des réseaux par les API. « L’intégration de Free à notre écosystème Network as Code illustre la dynamique actuelle autour de la monétisation des réseaux par les API. », affirme Shkumbin Hamiti, responsable de la Network Monetization Platform chez Nokia. Le groupe finlandais souligne que son écosystème dépasse désormais les 60 partenaires à l’échelle mondiale, et que les cas d’usage se multiplient dans des secteurs variés (banque, santé, automobile, divertissement). Cette stratégie se place dans la continuité d’initiatives sectorielles visant à standardiser les API télécoms, comme GSMA Open Gateway et le projet Camara porté par la Linux Foundation, qui travaillent précisément à harmoniser les API entre opérateurs pour favoriser l’interopérabilité.

Free veut « standardiser » l’accès à la puissance de son réseau

Du côté de Free, le discours met l’accent sur l’ouverture et la simplification. « Chez Free, nous voyons un grand intérêt à offrir aux développeurs un moyen simple et standardisé d’exploiter toute la puissance de notre réseau», déclare Nicolas Thomas, directeur général de Free, qui y voit un moyen de stimuler la création de nouvelles API et de nouveaux services au bénéfice des partenaires, des clients et « de la société au sens large ».

Au-delà de l’innovation, Nokia insiste sur un enjeu économique : la création de nouvelles sources de revenus pour les opérateurs, via l’exposition contrôlée de fonctions réseau à des tiers (développeurs, entreprises, intégrateurs). Une approche qui, dans l’industrie, s’inscrit de plus en plus comme un levier pour valoriser les investissements 4G/5G, notamment lorsque la croissance des usages ne se traduit pas mécaniquement par une hausse proportionnelle des revenus.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox