Orange annonce le retour d’une fonctionnalité pourtant basique sur son interface TV

Après avoir disparu, le moteur de recherche de la TV d’Orange est de nouveau accessible pour les abonnés, marquant un rétablissement attendu sur plusieurs supports.

Le moteur de recherche fait ainsi son retour sur les décodeurs TV d’Orange, mais aussi sur le web et sur les applications dédiées aux téléviseurs connectés Samsung, LG, Philips et Hisense. Une absence qui avait été remarquée par de nombreux utilisateurs, tant cette fonction est devenue essentielle pour naviguer dans une offre de contenus toujours plus riche.

Les clients peuvent désormais à nouveau effectuer des recherches transversales au sein de l’univers TV d’Orange. Il est possible de retrouver un programme par son titre, un acteur ou une catégorie, et d’accéder directement aux contenus disponibles en replay. Le moteur indique également si le programme fait partie de l’abonnement du client.

La recherche intègre aussi les contenus proposés à l’achat ou à la location via la VOD d’Orange, offrant ainsi une vue d’ensemble des programmes disponibles, tous services confondus. Un retour qui simplifie nettement la navigation entre chaînes, replay et vidéo à la demande. Orange précise que cette fonctionnalité sera prochainement étendue aux smartphones, ainsi qu’aux plateformes Apple TV et Android TV.

Source : via Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox