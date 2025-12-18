Abonnés Freebox et Amazon Prime : une avalanche de services deviennent gratuits pendant un mois sur Prime Video
Amazon propose trente jours d’essai sur de nombreuses chaînes et plateformes de SVOD disponible depuis son service de streaming Prime Video.
Amazon Prime Video propose actuellement 30 jours d’essai gratuit sur une large sélection de chaînes et plateformes de SVOD accessibles depuis son interface. L’occasion idéale de profiter des vacances de fin d’année pour découvrir de nouveaux contenus, tester des services spécialisés, ou simplement explorer d’autres univers du streaming, sans engagement.
Pour bénéficier de ces essais gratuits, il suffit de se rendre sur la page d’accueil de Prime Video et de cliquer sur le bandeau « Essai gratuit de 30 jours ». Attention : une fois la période d’essai terminée, l’abonnement se renouvelle automatiquement au tarif en vigueur, sauf résiliation manuelle. Et les offres sont disponibles jusqu’au 6 janvier.
Pour rappel, Amazon Prime est inclus dans les offres Freebox Ultra et Delta, offert pendant 3 mois aux abonnés Freebox Pop et Ultra Essentiel Mais l’abonnement est également disponible en option pour 6.99€/mois pour les autres abonnés Freebox. L’application est disponible sur l’ensemble des players de l’opérateur. Pour en savoir plus sur comment profiter des services offerts, voici un tutoriel vidéo qui peut vous aider.