Abonnés Freebox et Amazon Prime : une avalanche de services deviennent gratuits pendant un mois sur Prime Video

Amazon propose trente jours d’essai sur de nombreuses chaînes et plateformes de SVOD disponible depuis son service de streaming Prime Video.

Amazon Prime Video propose actuellement 30 jours d’essai gratuit sur une large sélection de chaînes et plateformes de SVOD accessibles depuis son interface. L’occasion idéale de profiter des vacances de fin d’année pour découvrir de nouveaux contenus, tester des services spécialisés, ou simplement explorer d’autres univers du streaming, sans engagement.

Pour bénéficier de ces essais gratuits, il suffit de se rendre sur la page d’accueil de Prime Video et de cliquer sur le bandeau « Essai gratuit de 30 jours ». Attention : une fois la période d’essai terminée, l’abonnement se renouvelle automatiquement au tarif en vigueur, sauf résiliation manuelle. Et les offres sont disponibles jusqu’au 6 janvier.

Universal+ (cinéma et série)

Shorts TV (courts métrages)

Mezzo (musique classique)

MUBI (cinéma indépendant)

Animation Digital Network -ADN (Animation japonaise)

Lionsgate+ (Cinéma et série)

Queerscreen (Cinéma LGBTQIA+)

Shadowz (Horreur)

INA – Madelen (Cinéma du patrimoine)

Explore (Documentaires)

Insomnia (Horreur)

RTL9 (généraliste et chaînes en direct)

Science et Vie TV (découverte et documentaires)

Toute l’Histoire (documentaires) Pash (Divertissement jeunesse)

Gaumont Classique (Vieux films)

LaCinetek (Vieux films)

Crime District (documentaires, enquêtes)

AB1 (Chaîne généraliste)

Action (Cinéma et séries d’action)

Automoto (Sports auto)

Chasse et pêche

Zone 300 (Chasse et pêche)

La Cinetek (cinéma)

Society+ (documentaires)

Kitchen Mania (Cuisine)

CrunchyRoll (animation japonaise)

Mangas (chaîne d’animation japonaise)

Pour rappel, Amazon Prime est inclus dans les offres Freebox Ultra et Delta, offert pendant 3 mois aux abonnés Freebox Pop et Ultra Essentiel Mais l’abonnement est également disponible en option pour 6.99€/mois pour les autres abonnés Freebox. L’application est disponible sur l’ensemble des players de l’opérateur. Pour en savoir plus sur comment profiter des services offerts, voici un tutoriel vidéo qui peut vous aider.

