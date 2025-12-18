Free met fin au flou et annonce la disparition de 7 chaînes TV de Paramount sur les Freebox dès le 31 décembre

Free confirme à son tour l’arrêt imminent de plusieurs chaînes Paramount : il s’agira de Paramount Network, Game One, MTV Hits, J-One, Game One +1, BET et Paramount Network Décalé.

Comme prévu, Paramount va mettre en oeuvre sa grande cure d’amaigrissement en Europe après sa fusion avec Skydance. Sur différents marchés, le groupe s’apprête à éteindre un certain nombre de chaînes. En France, la situation manquait jusqu’à présent de clarté, surtout eu égard aux chaînes MTV. Dans un mail envoyé aux abonnés Freebox, Free met désormais les choses au clair : “À compter du 31 décembre 2025 et à la suite d’une décision de l’éditeur Paramount Global, les chaines Paramount (Paramount Network, Game One, MTV Hits, J-One, Game One +1, BET et Paramount Network Décalé) cesseront d’émettre chez l’ensemble des distributeurs en France.”

Game One, chaîne iconique et pourtant largement rentable, avait déjà confirmé son extinction à cette date. Idem pour J-One, Paramount Network et BET puisque Canal+ avait officialisé leur retrait de ses offres, confirmant qu’il s’agit bien d’un arrêt de diffusion à la source, et non d’une suppression propre à un opérateur en particulier. S’agissant des chaînes MTV, la chaîne phare va donc continuer d’émettre. La communication de Free indique le seul retrait de MTV Hits, ce qui sous-entend par ailleurs le maintien de MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s et Club MTV, alors que des informations de presse laissaient entendre l’inverse. Même si l’offre TV de Free reste de loin la plus généreuse du marché avec plus de 300 chaînes incluses, la disparition de ce bloc de 7 chaînes, présentes depuis longtemps dans l’univers Freebox, constitue un coup dur pour les abonnés. Pour atténuer l’impact, Free a lancé le 18 novembre Paramount+ sur ses Freebox, avec un mois offert, et ne cesse d’ajouter de nouvelles chaînes thématiques sans surcoût comme ce fut le cas cette semaine avec des flux de Rakuten et d’autres canaux dont Popcorn TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox