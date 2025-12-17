Free annonce l’arrivée de 3 nouvelles chaînes thématiques incluses sur les Freebox et Free TV, dont Popcorn TV

Popcorn TV, 100% Comedy et Ciné Gay débarquent dans l’offre TV de Free. Au total 8 nouveaux flux thématiques sont à présent disponibles pour les abonnés Freebox mais aussi aux utilisateurs de la version gratuite de Free TV.

En marge de l’arrivée des 5 chaînes Rakuten TV, Free annonce également l’intégration de trois nouvelles chaînes thématiques dans Free TV. Objectif : diversifier encore un peu plus l’offre gratuite, avec un mélange de talk-show web, d’humour et de cinéma/fictions thématisés.

Popcorn TV arrive sur le canal 100

C’est sans doute l’ajout le plus identifiable pour le grand public : Popcorn TV (canal 100) rejoint Free TV. La chaîne est dédiée aux émissions du talk-show Popcorn, animé par Domingo et son équipe de chroniqueurs. Au programme : débats, actualités, sujets de société et une tonalité plus légère avec une place assumée pour l’humour et les séquences décalées. Une manière pour Free d’intégrer un format très marqué “plateforme” et créateur de contenu, directement dans son univers TV. L’opérateur ne précise pas si l’émission mensuelle (un mardi par mois) sera diffusée en Live ou simplement accessible après sa diffusion.

100% Comedy : sketches, stand-up et spectacles sur le canal 106

Deuxième nouveauté : 100% Comedy (canal 106). Free décrit une chaîne centrée sur l’humour au sens large, avec des spectacles complets, sketches cultes, stand-up, parodies et duos. Plusieurs têtes d’affiche sont au programme, parmi lesquelles Florence Foresti, Franck Dubosc, Gad Elmaleh, Claudia Tagbo, Dany Boon, Blanche Gardin, Anne Roumanoff, Bérengère Krief, ou encore Arnaud Ducret. De quoi séduire ceux qui cherchent une chaîne “zapping” dédiée à l’humour, sans passer par une offre payante.

Ciné Gay (canal 252) : cinéma et fiction à ligne éditoriale dédiée

Enfin, Free annonce Ciné Gay (canal 252), présentée comme une chaîne de cinéma et de fiction « conçue pour les hommes gays ». L’éditeur met en avant une programmation célébrant « toutes les nuances de la vie gay », avec un prisme décrit comme moderne, assumé et divertissant.

