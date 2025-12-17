Free sous la menace d’une lourde amende de 48 millions d’euros après la fuite massive des données de 19,2 millions de ses abonnés

Free fait face à une possible sanction financière majeure après la révélation l’année dernière d’un vol massif de données personnelles. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a ouvert une procédure visant l’opérateur, à l’issue de laquelle une amende pourrait être prononcée.

Un peu plus d’un an après le piratage massif ayant exposé les données personnelles de 19,2 millions de ses abonnés, Free se retrouve désormais sous la menace d’une lourde sanction financière. La CNIL envisage en effet d’infliger à l’opérateur une amende pouvant atteindre 48 millions d’euros pour des manquements dans la sécurisation des données clients, révèle Les Echos.

Lors d’une récente audience devant la formation restreinte de l’autorité, chargée des sanctions, le rapporteur a requis deux amendes distinctes : 33 millions d’euros à l’encontre de Free Mobile, directement concerné par la fuite d’octobre 2024, et 15 millions d’euros visant Free, soit un total inédit pour le secteur des télécoms en France.

La fuite portait notamment sur des données d’identité et de contact, mais aussi sur des informations financières sensibles, avec plus de 5 millions d’IBAN concernés. La CNIL reprocherait notamment à l’opérateur d’avoir conservé des données trop anciennes, y compris liées à des contrats résiliés depuis de nombreuses années, ainsi que des failles dans la sécurisation de certains accès internes.

Free n’a pas souhaité commenter la procédure en cours. Selon l’opérateur, l’incident serait lié à un dysfonctionnement technique survenu après une mise à jour récente, ayant compliqué la détection de l’attaque. L’entreprise assure toutefois avoir corrigé l’ensemble des failles relevées par le régulateur. La décision finale de la CNIL est attendue début 2026. Au-delà de l’enjeu financier, cette affaire pourrait faire jurisprudence en matière de sanctions liées à la protection des données personnelles dans les télécoms.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox