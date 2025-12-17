Surprise, Free lance 5 chaînes ciné Rakuten TV avec replay, c’est inclus sur les Freebox et dans l’offre gratuite Free TV

Avec ce nouveau lot de chaînes, Free poursuit sa stratégie : muscler l’offre gratuite en s’appuyant sur des partenaires de contenus et sur des chaînes thématisées par genres. Rakuten débarque sur Free TV.

Free continue d’étoffer son écosystème TV gratuit et ses offres Freebox. Ce 17 décembre 2025, l’opérateur annonce l’arrivée dès aujourd’hui de 5 nouvelles chaînes gratuites au sein de Free TV en partenariat avec la plateforme Rakuten, que ce soit sur la version gratuite pour tous ou via Free TV+ pour les abonnés Freebox et Free Mobile. Cette intégration est également disponible sur le player de certaines Freebox, Pop, Ultra, et Devialet notamment.

5 chaînes Rakuten TV débarquent sur Free TV

Parmi ces ajouts, cinq chaînes proviennent de l’univers Rakuten TV, avec une promesse claire : un catalogue de films et séries populaires, réparti par genres (action, comédie, romance, thriller, policier). Les chaînes et leurs positions sont déjà précisées :

Rakuten TV Top Films (canal 101) : le meilleur du cinéma « pour tous les goûts »

Rakuten TV Action (canal 102) : films d’action et sensations fortes

Rakuten TV Comédies (canal 103) : comédies et bonne humeur

Rakuten TV Romance (canal 104) : comédies romantiques

Rakuten TV Crime (canal 105) : affaires criminelles et récits policiers

Au-delà du linéaire, Free annonce un prolongement côté VOD/replay : Free Ciné proposera « en replay les meilleurs films », avec plus de 100 titres à la demande, sélectionnés par Rakuten TV. De quoi compléter l’expérience pour ceux qui préfèrent regarder à la carte plutôt qu’en continu sur des chaînes thématiques. Rakuten TV est l’une des principales plateformes de streaming en Europe, combinant TVOD (vidéo à la demande transactionnelle), AVOD (vidéo à la demande financée par la publicité) et chaînes FAST (streaming TV gratuit financé par la publicité), le service est disponible dans 43 territoires européens et atteint actuellement plus de 150 millions de foyers grâce à son application préinstallée sur les appareils Smart TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox