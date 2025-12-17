Free s’apprête à lancer sa toute nouvelle application fusionnant Freebox Connect et l’app Free, la version bêta est là

Dans une nouvelle version de son application Free déployée sur TestFlight, l’opérateur regroupe son application permettant de gérer ses comptes Freebox et Free Mobile et son outil permettant de contrôler sa Freebox en une seule app.

Une refonte majeure se prépare pour l’application officielle de Free. Via son programme de bêta-test, l’opérateur dévoile un gros projet : la fusion avec Freebox Connect. Dans cette dernière build sur Testflight, dévoilée par Tiino suite au témoignage d’un participant, la version 3 (1106) de l’application Free, normalement réservée à la gestion des comptes abonnés Freebox ou Free Mobile, intègre de nombreuses nouvelles fonctionnalités tirées… De Freebox Connect.

Lorsque l’on s’y connecte, on peut ainsi appairer l’application avec sa Freebox afin de débloquer de nombreux outils permettant de gérer ses appareils connectés à son WiFi, les équipements Freebox comme le répéteur ou le player, et bien d’autres fonctionnalités également.

Une avancée importante pour l’application Free, qui permettra aux utilisateurs des Freebox de gérer à la fois les aspects plus administratifs de leur abonnement, mais aussi le matériel directement. Une vraie simplification pour l’expérience utilisateur. Aucune date n’est annoncée pour un déploiement à plus grande échelle, mais le programme Testflight est encore ouvert à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox