Free met à jour son espace abonné Free Mobile et son application officielle avec une nouveauté

L’opérateur intègre l’option eSIM Watch dans l’Espace abonné Free Mobile, une nouvelle rubrique est disponible.

Quelques heures après le lancement de son option eSIM Watch pour Apple Watch, Free met à jour son écosystème : l’Espace abonné Free Mobile (web) et l’application officielle Free affichent désormais l’option dédiée grâce à une nouvelle mise à jour. Baptisée Option eSIM Watch, celle-ci est à retrouver dans la rubrique Mon forfait mobile sur la version web aux côtés des sections habituelles (conso et factures, options, services, messagerie vocale…), ou encore dans la catégorie “Mes options” dans l’app Free.

Une page explicative

Free y résume l’intérêt d’une Apple Watch cellulaire : pouvoir laisser le smartphone à la maison tout en restant joignable, notamment pour les activités sportives. L’opérateur met en avant les usages classiques : appels, notifications, musique, et suivi d’activité “directement au poignet”, avec une connexion mobile disponible “où que vous soyez”.

La page indique par ailleurs que l’option est “incluse dans votre offre” (forfait Free 5G et Série Free). Sous le bloc de présentation, Free détaille ensuite le mode d’activation, en trois étapes : Ouvrir / télécharger l’application de la montre connectée sur le smartphone, jumeler la montre en Bluetooth et activer l’option eSIM Watch en se connectant avec ses identifiants Free Mobile, puis en se laissant guider.

L’activation se fait depuis l’environnement Apple Watch, mais Free met à disposition les explications dans l’Espace abonné. Comme il s’agit d’une option désormais intégrée à l’interface, il est possible que l’activation de l’eSIM sur Apple Watch donne ensuite accès à d’autres informations dans cette même rubrique : état de la ligne eSIM Watch, gestion, ou paramètres dédiés. Si vous constatez l’apparition de nouveaux détails après activation (ou une différence entre web et application Free), n’hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox