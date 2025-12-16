Bouygues Télécom annonce un évènement le mois prochain à la presse

Bouygues Telecom prépare-t-il une annonce majeure ? L’opérateur a adressé une invitation presse pour le 20 janvier prochain, laissant planer le mystère sur le contenu de cette conférence. Une initiative qui, par le passé, a souvent précédé des annonces d’envergure.

Que se prépare-t-il chez Bouygues Telecom ? L’opérateur vient d’envoyer une invitation presse pour le 20 janvier prochain, que nous avons reçue à la rédaction d’Univers Freebox.

S’il est pour l’instant difficile de savoir ce qui se cache derrière cette convocation, on peut raisonnablement imaginer qu’il s’agira d’une annonce importante. Lors de précédentes invitations de ce type, Bouygues Telecom avait notamment dévoilé de nouvelles box internet.

Nous serons bien évidemment présents afin de vous rapporter l’ensemble des annonces qui seront faites lors de cette conférence de presse.

