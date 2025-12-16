Disney+ annonce se lancer sur de nouveaux appareils high-tech, avec de nouveaux contenus dédiés prévus

Disney+ élargit ses supports de diffusion et est désormais disponible sur les casques de réalité virtuelle Meta Quest. Cette arrivée permet de regarder films et séries sur un écran virtuel géant, de manière immersive et sans déranger son entourage.

Aux États-Unis, les abonnés Disney+ équipés d’un Meta Quest 2, Meta Quest 3 ou Meta Quest 3S peuvent à présent accéder au catalogue de la plateforme sur leur casque VR. L’expérience se veut particulièrement adaptée aux contenus spectaculaires, avec des films et des événements sportifs affichés dans un format bien plus grand que sur un écran classique. L’application Disney+ sur Meta Quest a été lancée le 15 décembre aux États-Unis. Le groupe indique qu’un déploiement à l’international est prévu pour début 2026. Disney précise enfin que d’autres contenus spécifiques pourraient être proposés sur la plateforme VR à l’avenir, avec davantage d’informations attendues courant 2026.

Toutefois, toutes les fonctionnalités ne sont pas accessibles sur l’ensemble des casques. Disney précise qu’un Meta Quest 3 ou 3S est nécessaire pour profiter des contenus en Dolby Vision 4K HDR. Le son en Dolby Atmos est également pris en charge, à condition de disposer de l’abonnement Disney+ Premium. En revanche, les contenus en 3D ne sont pas compatibles avec les casques Meta Quest et restent réservés à l’Apple Vision Pro, nettement plus onéreux. Sur le plan matériel, l’écart de prix est conséquent. Un Meta Quest 3S avec 128 Go de stockage se trouve autour de 280 euros, tandis que l’Apple Vision Pro est affiché à partir de 3 699 euros.

