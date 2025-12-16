Free Ciné s’enrichit de nombreux films et d’une section spéciale Noël, c’est gratuit pour tout le monde

16 films sont à redécouvrir dans la sélection spéciale Noël de Free Ciné qui s’enrichit également d’une vingtaine d’autres contenus.

Free continue d’étoffer son service AVOD Free Ciné avec l’arrivée de nouveaux films et le lancement d’une section spéciale Noël, accessible gratuitement. Une mise en avant visible directement dans l’onglet VOD de Free TV, avec une collection dédiée baptisée « Sélection de Noël ».

Cette nouvelle section regroupe de nombreux films aux couleurs de Noël, mêlant romance, comédies familiales et aventures hivernales. Parmi les titres mis en avant, on retrouve notamment Le pacte de Noël, La parade (amoureuse) de Noël, La compétition de Noël, Le mystère de Noël, Noël dans les montagnes, Une mélodie de Noël, Noël à l’anglaise, Le bonheur en cadeau, Un Noël de roman, Un quartier totalement wouf !, Une bonne étoile pour Noël, L’aventure magique de Noël, Noël dans la prairie, Noël dans la forêt de la chouette, The Christmas Shepherd et Pups Alone.

De nouveaux films en tous genres

En parallèle, Free Ciné continue d’enrichir son catalogue général avec de nouveaux films dans plusieurs genres : action, comédie, romance ou thriller, comme Harry Brown, House of Sand and Fog, Braquage à New York, King Rising : au nom du roi, Yes, God, Yes, The Adventurers, Burt Munro, Le combattant, Mauvaise connexion, Ruth & Alex, Le plan d’Amber, Status Update, Ideal Home, Allez les filles !, 5 fantômes en terminale, Célibataires… ou presque, Sunshine Cleaning, Petits arrangements entre amis, Young Adam, L’esprit s’amuse, The Communion Girl et Veronica.

Free Ciné est accessible depuis Free TV via l’onglet VOD, puis la rubrique Free Ciné ou sur les Players Freebox. L’ensemble des contenus mis en avant est proposé gratuitement, sans surcoût, pour tout le monde, que ce soient les abonnés Freebox, Free Mobile ou tout autre utilisateur qui a téléchargé l’application et créé un compte.

