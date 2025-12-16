Comment souscrire à l’option eSIM Apple Watch chez Free Mobile en quelques clics
Vous avez une Apple Watch et un forfait mobile ? Voilà comment profiter de l’option eSIM rapidement.
Depuis ce matin, Free Mobile propose enfin une option eSIM dédiée à l’Apple Watch, permettant d’utiliser la montre de manière autonome, sans connexion permanente à l’iPhone. L’option est incluse dans les forfaits Série Free et Free 5G, gratuitement, sans frais d’activation. La souscription s’effectue directement depuis l’iPhone associé à l’Apple Watch.
Pour cela, il faut préparer :
- Un iPhone compatible et à jour (iPhone 11/SE (2nd generation) sous iOS 26.2 minimum)
- Une Apple Watch compatible cellulaire (Séries 6 sous WatchOS 26.2 minimum)
- Une ligne mobile active chez Free Mobile
- L’application Watch installée sur l’iPhone
- Les identifiants de l’Espace Abonné Free Mobile
La première étape est d’accéder aux réglages cellulaires de l’Apple Watch. Ouvrez l’application Watch sur votre iPhone. Si elle n’est pas installée, téléchargez-la depuis l’App Store. Puis dans l’application, rendez-vous dans la section Forfaits cellulaires. Dans le menu Forfaits cellulaires, appuyez sur Activer le forfait cellulaire, puis confirmez en sélectionnant à nouveau Activer le forfait cellulaire.
Vous êtes alors redirigé vers le site Free Mobile. Une fois sur la page de l’Espace Abonné Mobile, connectez-vous à l’aide de vos identifiants Free, il vous faudra ensuite, après connexion, cliquer sur Souscrire afin de démarrer la souscription à l’option eSIM Apple Watch. Cochez la case d’acceptation, puis cliquez sur Confirmer.
L’option eSIM Watch est alors activée et associée à votre Apple Watch. Une fois la procédure terminée, votre Apple Watch peut se connecter au réseau mobile Free de manière autonome, selon les conditions de l’option souscrite.