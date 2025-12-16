Comment souscrire à l’option eSIM Apple Watch chez Free Mobile en quelques clics

Vous avez une Apple Watch et un forfait mobile ? Voilà comment profiter de l’option eSIM rapidement.

Depuis ce matin, Free Mobile propose enfin une option eSIM dédiée à l’Apple Watch, permettant d’utiliser la montre de manière autonome, sans connexion permanente à l’iPhone. L’option est incluse dans les forfaits Série Free et Free 5G, gratuitement, sans frais d’activation. La souscription s’effectue directement depuis l’iPhone associé à l’Apple Watch.

Pour cela, il faut préparer :

Un iPhone compatible et à jour (iPhone 11/SE (2nd generation) sous iOS 26.2 minimum)

Une Apple Watch compatible cellulaire (Séries 6 sous WatchOS 26.2 minimum)

Une ligne mobile active chez Free Mobile

L’application Watch installée sur l’iPhone

Les identifiants de l’Espace Abonné Free Mobile

La première étape est d’accéder aux réglages cellulaires de l’Apple Watch. Ouvrez l’application Watch sur votre iPhone. Si elle n’est pas installée, téléchargez-la depuis l’App Store. Puis dans l’application, rendez-vous dans la section Forfaits cellulaires. Dans le menu Forfaits cellulaires, appuyez sur Activer le forfait cellulaire, puis confirmez en sélectionnant à nouveau Activer le forfait cellulaire.

Vous êtes alors redirigé vers le site Free Mobile. Une fois sur la page de l’Espace Abonné Mobile, connectez-vous à l’aide de vos identifiants Free, il vous faudra ensuite, après connexion, cliquer sur Souscrire afin de démarrer la souscription à l’option eSIM Apple Watch. Cochez la case d’acceptation, puis cliquez sur Confirmer.

L’option eSIM Watch est alors activée et associée à votre Apple Watch. Une fois la procédure terminée, votre Apple Watch peut se connecter au réseau mobile Free de manière autonome, selon les conditions de l’option souscrite.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox