Comment souscrire à l’option eSIM Apple Watch chez Free Mobile en quelques clics

Comment souscrire à l’option eSIM Apple Watch chez Free Mobile en quelques clics

Vous avez une Apple Watch et un forfait mobile ? Voilà comment profiter de l’option eSIM rapidement. 

Depuis ce matin, Free Mobile propose enfin une option eSIM dédiée à l’Apple Watch, permettant d’utiliser la montre de manière autonome, sans connexion permanente à l’iPhone. L’option est incluse dans les forfaits Série Free et Free 5G, gratuitement, sans frais d’activation. La souscription s’effectue directement depuis l’iPhone associé à l’Apple Watch.

Pour cela, il faut préparer :

  • Un iPhone compatible et à jour (iPhone 11/SE (2nd generation) sous iOS 26.2 minimum)
  • Une Apple Watch compatible cellulaire (Séries 6 sous WatchOS 26.2 minimum)
  • Une ligne mobile active chez Free Mobile
  • L’application Watch installée sur l’iPhone
  • Les identifiants de l’Espace Abonné Free Mobile

La première étape est d’accéder aux réglages cellulaires de l’Apple Watch. Ouvrez l’application Watch sur votre iPhone. Si elle n’est pas installée, téléchargez-la depuis l’App Store. Puis dans l’application, rendez-vous dans la section Forfaits cellulaires. Dans le menu Forfaits cellulaires, appuyez sur Activer le forfait cellulaire, puis confirmez en sélectionnant à nouveau Activer le forfait cellulaire.

Vous êtes alors redirigé vers le site Free Mobile. Une fois sur la page de l’Espace Abonné Mobile, connectez-vous à l’aide de vos identifiants Free, il vous faudra ensuite, après connexion, cliquer sur Souscrire afin de démarrer la souscription à l’option eSIM Apple Watch. Cochez la case d’acceptation, puis cliquez sur Confirmer.

L’option eSIM Watch est alors activée et associée à votre Apple Watch. Une fois la procédure terminée, votre Apple Watch peut se connecter au réseau mobile Free de manière autonome, selon les conditions de l’option souscrite.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox

 par Lucas Musset