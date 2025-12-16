Free Mobile lance l’eSIM sur Apple Watch et crée la surprise, l’option est incluse pour ses abonnés a contrario de ses rivaux

Free Mobile officialise le lancement de l’option eSIM Watch pour l’Apple Watch et crée la surprise sur le marché français. L’opérateur devient le seul à inclure cette option sans aucun frais supplémentaire dans ses forfaits mobiles data, tout en commercialisant la toute nouvelle gamme de montres connectées d’Apple.

L’eSIM Apple Watch incluse sans frais dans les forfaits Free, c’est fait ! Désormais, tous les abonnés au Forfait Free 5G et à la Série Free, qu’ils soient clients actuels ou nouveaux abonnés, bénéficient automatiquement de l’option eSIM Watch. Aucun coût d’activation, aucun supplément mensuel et aucun engagement ne sont appliqués. Cette option permet d’utiliser une Apple Watch cellulaire de façon autonome : appels, SMS, données mobiles et services connectés restent accessibles même sans iPhone à proximité, directement via le réseau mobile de Free.

Free est le seul à inclure l’option eSIM dans ses forfaits et à offrir les frais d’activation, soit une économie de 70€ en annuel. Il faut dire que SFR et Orange facturent 10€ de frais d’activation puis 5€/mois. L’activation de l’eSIM Watch se fait directement lors de la configuration de la montre. Il suffit d’allumer l’Apple Watch et de la placer près de l’iPhone pour lancer le processus. L’ensemble de la procédure est guidée automatiquement, sans démarche complexe pour l’abonné. Vous devez toutefois disposer pour en profiter d’une Apple Watch Series 6 ou plus récente, sous watchOS 26.2 équipée de la fonction cellulaire. Et également posséder un iPhone XR, SE (2e génération) ou plus récent, sous iOS 26.2.

Avec l’eSIM Apple Watch incluse chez Free Mobile, les abonnés peuvent passer des appels, envoyer des iMessages, recevoir leurs notifications, utiliser les apps connectées, le GPS, écouter de la musique en streaming, suivre leurs performances et utiliser leur montre de façon autonome, y compris à l’étranger. Free Mobile le précisé également, seule la 4G est prise en charge pour le moment.

Selon le fouineur de la communauté Tiino-X83, sont aussi techniquement disponibles sur l’Apple Watch avec eSIM Free Mobile, la VoLTE, VoWiFi (également autorisé en roaming), SMS via 4G et Wi-Fi, IPv6 Codec EVS-WB (16 kHz, jusqu’à 24,4 kb/s) ou encore l’itinérance Orange.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox