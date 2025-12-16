Comparatif : l’eSIM sur Apple Watch chez Free Mobile, c’est mieux que chez Orange et SFR

Free Mobile vient de lancer l’eSIM sur Apple Watch, se plaçant ainsi en concurrence avec SFR et Orange, vers qui faut-il se tourner pour équiper sa montre connectée ?

L’opérateur dévoile aujourd’hui sa nouvelle option eSIM sur Apple Watch, complètement gratuite. Une annonce qui frappe fort, alors que jusqu’à présent, seuls SFR et Orange (ainsi que sa marque Sosh), proposaient un tel service parmi les principaux opérateurs français. Que vaut donc cette option par rapport à la concurrence ?

Les fonctionnalités permises par cette option sur une montre connectée étant les mêmes, peu importe le forfait (appels, SMS, écoute de musique…), nous nous sommes concentrés sur les points de différences. Les informations saisies sont celles affichées sur les sites des opérateurs au 16 décembre 2025 a 10h et sont donc susceptibles d’évoluer.

Prix Compatibilités réseaux Free Mobile Gratuit

pas de frais d’activation 4G seulement SFR 5€/mois (hors certains forfaits)

10€ de frais d’activation 4G et 5G Orange/Sosh 5€/mois (hors certains forfaits)

10€ de frais d’activation

Offre spéciale : Frais d’activation et trois premiers offerts pour une 1ère souscription 4G et 5G+ (sur demande, sous réserve de forfait compatible)

Forfaits compatibles Forfaits incluant l’option Free Mobile Forfait Free 5G

Forfait Série Free Forfait Free 5G (19,99€/mois)

Forfait Série Free (8,99€/mois)

Aucun frais d’activation

Sans engagement SFR En option payante dans les forfaits sans engagement de SFR Forfaits Mobile + Téléphone (à partir de 29,99€/mois )

Frais d’activation conservés (+10€)

Engagement 24 mois Orange/Sosh Tout forfait mobile Orange ou Sosh voix 4G/5G/5G+ et voix wifi compatible Forfait voyage 5G+ (34,99€/mois pendant un an puis 44,99€)

Frais d’activation conservés (+10€)

Sans engagement

Verdict : la gratuité, un coup fort pour Free

Si on peut regretter actuellement que Free Mobile ne propose que la 4G de disponible, c’est bien la seule ombre au tableau. L’opérateur a décidé de s’attaquer à un point essentiel pour séduire : l’impact sur le porte-monnaie. Avec une option gratuite et sans frais d’activation, avoir une eSIM sur Apple Watch ne coûte “que” le prix de l’appareil, et ça change tout. Chez la concurrence, certes, davantage de forfaits sont compatibles, mais nécessitent une option payante, ou bien l’option est incluse dans des offres onéreuses avec toujours les mêmes frais d’activation à régler. Chez Free, qui a toujours voulu garder une sélection restreintes d’offres mobiles, deux forfaits sont compatibles, et pour les deux, l’option est intégralement incluse.

Sauf si vous avez expressément besoin d’usages spécifiques en 5G ou 5G+ sur votre montre connectée, difficile alors de considérer qu’Orange et SFR proposent une alternative satisfaisante. À moins de se trouver dans une zone particulièrement mal desservie par Free Mobile, mais cela relèvera davantage du cas par cas propre à votre situation.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox