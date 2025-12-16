Face à l’attente grandissante, Canal+ annonce travailler sur le lancement des sous-titres en langues étrangères sur ses contenus

Le groupe audiovisuel privé est en négociations pour proposer de la VOST sur ses films et séries.

Un manque important qui devrait être prochainement comblé.Interpellé par un abonné sur le réseau social X au sujet de l’absence de sous-titres en langues étrangères sur ses programmes originaux, Canal+ a confirmé travailler à une évolution de son offre. En réponse à une demande réclamant notamment la disponibilité de sous-titres en anglais sur les films et séries de la plateforme, l’assistance du groupe a révélé une information importante ce 15 décembre : “actuellement, seuls les contenus Apple TV+ disposent de sous-titres en langue étrangère. Sachez que des négociations sont en ce moment en cours pour les rendre disponibles également sur les programmes Canal+.” Cette annonce laisse ainsi entrevoir une amélioration prochaine de l’accessibilité et de l’ouverture internationale de la plateforme, sans qu’aucun calendrier précis n’ait toutefois été communiqué à ce stade. Patience pour les non-francophones ou les fans de VOST.

