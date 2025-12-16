Nouveau : Free Mobile commercialise désormais les nouvelles Apple Watch et les vend en 4 fois sans frais

Free Mobile annonce la commercialisation immédiate de la toute dernière gamme d’Apple Watch sur son site et dans ses boutiques, avec des facilités de paiement et une offre de remboursement pouvant atteindre 50 € jusqu’au 29 décembre.

Après Orange et SFR, Free propose désormais les Apple Watch à la vente en annonçant ce 16 décembre la commercialisation des Series 11, Ultra 3 et Watch SE 3. Les abonnés peuvent les commander dès maintenant, les prix oscillent entre 299€ et 849€ selon les modèles. La gamme est vendue en boutique Free et sur mobile.free.fr au comptant ou avec un paiement en 4 fois sans frais possible (pas encore disponible ce matin), annonce l’opérateur.

Jusqu’à 50 € remboursés jusqu’au 29 décembre

Free accompagne ce lancement d’une offre de remboursement sur demande réservée aux abonnés mobiles Free, valable jusqu’au 29 décembre :

20 € pour l’Apple Watch SE 3

40 € pour l’Apple Watch Series 11

50 € pour l’Apple Watch Ultra 3

Dans le cadre de ce lancement, Free indique également inclure l’option eSIM Watch sans frais d’activation dans ses Forfaits data (Forfait Free 5G et Série Free) pour les abonnés actuels et nouveaux. L’activation se fait lors de la configuration de la montre, en la plaçant près de l’iPhone. Free étendra à l’avenir la prise en charge de l’eSIM à d’autres montres connectées, au-delà de l’Apple Watch, sans donner de calendrier ni de modèles à ce stade.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox