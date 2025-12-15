Le saviez-vous : les abonnés Free TV les plus geeks doivent se tourner vers d’autres canaux que l’assistance classique en cas de problème

L’assistance Free TV ne prend pas en charge les installations réseau spécifiques.

L’équipe dédiée de Free TV peut vous accompagner sur l’utilisation générale de l’application, mais certaines configurations réseau sortent de son périmètre de support. C’est notamment le cas des installations dites “personnalisées”. Free précise qu’aucun accompagnement spécifique n’est proposé pour les installations réseau particulières, comme celles intégrant un routeur, un bridge ou un équipement intermédiaire entre le Freebox Server et votre téléviseur ou boîtier TV.

Cette limitation s’explique par plusieurs raisons :

Une grande diversité de configurations : chaque installation peut combiner des matériels, logiciels et usages très différents, rendant impossible un support universel.

Un niveau de complexité élevé : routeurs, switchs, pare-feu ou câblages spécifiques rendent chaque situation unique.

Un périmètre d’assistance défini : l’équipe Free TV se concentre sur les questions courantes liées à l’application et ne peut intervenir sur des problématiques propres à chaque réseau domestique.

Où trouver de l’aide pour votre réseau ?

Si votre installation sort du cadre classique, plusieurs solutions restent possibles :

Consulter des ressources en ligne : forums spécialisés, documentations techniques ou retours d’expérience d’autres utilisateurs. Le BugTracker Freebox, par exemple, peut être une bonne source d’informations.

Contacter l’assistance Freebox au 3244 : si vous utilisez des équipements réseau spécifiques, l’assistance Free est plus à même de vous orienter ou de vérifier la compatibilité avec les services de l’opérateur.

