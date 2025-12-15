Vente de SFR : Iliad (Free) croit encore au potentiel de l’offre faite avec Bouygues et Orange

La proposition faite pour l’acquisition de SFR par Bouygues Telecom, Free et Orange reste jugée pertinente par Iliad, malgré son rejet initial par Altice France.

L’offre de rachat conjointe présentée en octobre par Bouygues Telecom, Iliad, maison mère de Free, et Orange conserve « toujours du potentiel », selon la directrice générale du groupe Iliad. Elle s’est exprimée à ce sujet dans un entretien accordé au Wall Street Journal.

« Nous pensons toujours que cette offre a du potentiel et qu’elle était bien adaptée aux circonstances actuelles du marché », a déclaré Aude Durand au média américain.

Mi-octobre, les trois opérateurs français concurrents de SFR avaient formulé une offre de rachat des principaux actifs de l’opérateur, valorisée à 17 milliards d’euros. Celle-ci avait été rejetée dès le lendemain par Altice France, propriétaire de SFR, avant d’être immédiatement réitérée par les acheteurs potentiels. Interrogé fin novembre sur ce refus, le directeur général d’Iliad, Thomas Reynaud, avait indiqué « on s’y attendait ». « Il est de bonne guerre pour le vendeur d’avoir comme réaction de rejeter la première offre qui lui est faite », avait-il ajouté. Depuis, aucune nouvelle proposition de rachat n’a été officiellement déposée, bien que selon plusieurs informations de presse, les trois opérateurs prépareraient une nouvelle tentative.

Début octobre, Altice France, contrôlé majoritairement par le milliardaire Patrick Drahi, a engagé un vaste plan de restructuration financière. Négocié avec les créanciers, celui-ci a permis de réduire la dette du groupe de plus de 8 milliards d’euros, en contrepartie de l’attribution de 45 % du capital aux créanciers.

