« Elle est dans ton salon, elle connaît ton daron » : la Freebox Révolution fête déjà ses 15 ans

Quinze ans après, la Freebox Révolution n’est plus la vitrine technologique de Free, mais elle demeure un symbole fort : celui d’une box pensée pour durer, régulièrement améliorée, et toujours capable de répondre aux besoins de millions d’abonnés.

La Freebox Révolution souffle aujourd’hui ses 15 bougies. Lancée le 14 décembre 2010, la box emblématique de Free continue d’occuper une place à part dans le paysage des télécoms français, au point de battre tous les records de longévité.

« Elle est dans ton salon, elle connaît ton daron, merci Révo’ pour les travaux depuis 15 ans » : avec ce message volontairement décalé publié aujourd’hui sur X, Free célèbre une box devenue culte. Quinze ans après son lancement, la Freebox Révolution totalise désormais 5 479 jours d’existence, un chiffre qui résume à lui seul l’exploit industriel et commercial réalisé par l’opérateur.

Une box qui a bouleversé le marché

À son arrivée, la Freebox Révolution a provoqué un véritable séisme. Lecteur Blu-ray intégré, console de jeux, NAS de 250 Go, media center complet, appels vers les mobiles inclus… rarement une box Internet avait concentré autant d’innovations en une seule offre. Elle a rapidement imposé un nouveau standard, obligeant toute la concurrence à revoir ses copies.

Son interface TV, toujours reconnaissable aujourd’hui, et sa télécommande gyroscopique à trois axes ont marqué toute une génération d’abonnés. Côté serveur, Free proposait déjà des fonctionnalités avancées pour l’époque : contrôle parental, téléchargements automatisés, gestion fine de la bande passante ou encore accès distant aux fichiers.

Le design Starck et une offre qui a su évoluer

Le design signé Philippe Starck reste l’un des plus emblématiques de l’histoire des box Internet. Si la Révolution n’a jamais changé de silhouette, son positionnement commercial a, lui, beaucoup évolué. Après l’intégration de TV by Canal en 2016, puis différentes phases promotionnelles, Free a relancé la machine début 2024 avec la Freebox Révolution Light, facturée aujourd’hui 19,99€/mois pendant 1 an puis 29,99 €/mois, sans TV by Canal ni appels vers les mobiles. Cette nouvelle déclinaison a offert un second souffle à la box, qui reste aujourd’hui l’une des rares offres historiques encore commercialisées, y compris via des ventes privées.

Toujours mise à jour, loin de l’obsolescence programmée

Malgré son âge, la Freebox Révolution continue de bénéficier d’améliorations logicielles régulières. Free a notamment renforcé ses performances Wi-Fi en 2020, sans changer le matériel, et l’a rendue compatible au fil des années avec les grands services de streaming.

Netflix, Amazon Prime Video, Max (HBO), Universal+… et plus récemment Disney+ et Paramount+ ont rejoint l’écosystème de la Révolution, confirmant la volonté de Free de maintenir sa box au niveau des usages actuels. L’arrivée du nPVR, avec des enregistrements stockés dans le cloud et interconnectés avec Free TV, illustre aussi cette modernisation continue.

Certes, la Freebox Révolution ne gère pas la 4K, mais elle reste solide sur l’essentiel : jusqu’à 1 Gbit/s en téléchargement et 900 Mbit/s en upload. Des performances encore très correctes pour une box née en 2010. Au sujet de son remplacement par une nouvelle box abordable, Nicolas Thomas, le directeur général de Free, a expliqué en mars dernier en marge de la présentation des résultats annuels de l’opérateur : « On l’aime beaucoup, mais on aime continuer à innover. Voyons ce que l’avenir nous réserve ». Quelques jours plus tard, Free lançait une offre Freebox Pop S tout en rendant moins visible l’offre Freebox Révolution Light, éjectée de la page de la présentation de la gamme Freebox et reléguée dans un onglet caché sur le site web de Free. Reste à savoir ce que l’opérateur compte en faire dans les prochaines années ! De premiers signes sont déjà perceptibles.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox