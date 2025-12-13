Free lance une nouvelle mise à jour du Player Devialet des abonnés Freebox

Il semble s’agir d’une version corrective.

Free déploie une nouvelle mise à jour pour le Player Devialet de la Freebox Delta. Une version 1.5.23 est actuellement disponible, sans communication officielle détaillée de l’opérateur sur son contenu.

Cette nouvelle mise à jour pourrait corriger d’éventuels dysfonctionnements résiduels. Aucun ajout de fonctionnalité n’a pour l’instant été identifié. Free continue ainsi d’assurer le suivi logiciel de son Player haut de gamme, avec des mises à jour régulières destinées à fiabiliser l’expérience des abonnés Freebox Delta ou Ultra par exemple qui disposent de ce boîtier TV.

Pour profiter de cette nouvelle version, veuillez redémarrer le Freebox Player. En octobre, l’opérateur avait apporté plusieurs améliorations. comme un changement plus rapide des pistes de sous-titres lors de la lecture d’une vidéo depuis l’explorateur de fichiers et l’ajout d’options de tri dans l’explorateur de fichiers.

