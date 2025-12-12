Totalement Fibrés : La dernière nouveauté de Free avant la fin de l’année, un cadeau pour Noël, etc…

Nouveau numéro de votre magazine hebdomadaire “Totalement Fibrés” , en direct tous les vendredis à 17h30 et en replay sur YouTube.

Cette semaine nous vous proposons de retrouver toute l’actualité de Free et des télécoms, avec une dernière nouveauté Free pour la fin de l’année et un cadeau offert à tous les abonnés. Vous pouvez retrouver également nos rubriques habituelles comme le Up and Down, le chiffre de la semaine, et comme d’habitude notre Fight hebdomadaire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox