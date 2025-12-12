C’est fait, Orange permet désormais d’envoyer des SMS en illimité où que vous soyez via le satellite

Une première en Europe : un opérateur qui permet d’utiliser des satellites pour échanger des messages.

Orange ajoute cette semaine une nouveauté d’envergure à son catalogue : la possibilité d’envoyer et de recevoir des messages par satellite, une fonction pensée pour rester joignable même sans réseau mobile ni Wi-Fi. Une option inédite en Europe, proposée gratuitement pendant six mois et automatiquement désactivée à l’issue de cette période.

Comme annoncé lors des Open Tech Days, Orange devient le premier opérateur européen à activer une option de messagerie satellite pour ses abonnés 5G et 5G+ (hors Sosh). Le service permet d’envoyer et de recevoir des SMS en illimité lorsqu’aucun réseau mobile ou Wi-Fi n’est disponible, que ce soit dans les montagnes françaises, en mer ou lors de voyages à l’étranger. Disponible en France métropolitaine, dans l’Union européenne, aux États-Unis, au Canada et en Australie, il repose sur des satellites géostationnaires Viasat/Inmarsat et Echostar accessibles via la technologie Direct-to-Device de Skylo.

L’option Message Satellite est gratuite pendant six mois pour toute souscription effectuée avant le 3 juin 2026, puis se désactive automatiquement. Orange précise que seuls les SMS surtaxés sont facturés pendant cette période. Une version payante sera proposée par la suite pour continuer d’utiliser la messagerie satellite après les six mois offerts, pour 5€ par mois.

L’activation prend jusqu’à dix jours après la souscription, une période durant laquelle il faut rester sous couverture mobile. Une fois le SMS de confirmation reçu, un redémarrage du smartphone est nécessaire. L’option reste réservée aux Google Pixel 9 (hors Pixel 9a) et Pixel 10, et nécessite l’usage de l’application Google Messages comme messagerie par défaut.

Lorsque votre téléphone ne capte plus aucun réseau terrestre, une icône satellite apparaît à la place des indicateurs habituels. Après quelques secondes, Google Messages propose de se connecter au satellite : il suffit de suivre les indications à l’écran et de rester en extérieur, avec une vue dégagée vers le ciel, pour que la liaison s’établisse. Une fois connectés, les SMS fonctionnent comme des messages classiques, même si la transmission peut prendre légèrement plus de temps. Les MMS, les messages vocaux et la data restent indisponibles, mais les emojis restent compatibles. Le service permet également l’envoi de SMS d’urgence au 114, avec possibilité d’ajouter sa localisation directement via l’interface.

Le fonctionnement peut être perturbé par des obstacles naturels (montagnes, forêts denses) ou urbains (bâtiments élevés). En cas de difficulté, Orange recommande de se déplacer quelques mètres vers une zone plus dégagée. L’application indique à chaque envoi si le message est en cours de transmission ou déjà envoyé, et tous les SMS reçus apparaissent dans le fil Google Messages habituel.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox