Netflix va s’arrêter sur une Livebox historique, Orange rassure ses abonnés

Netflix va cesser de fonctionner sur les Livebox Play dès le 30 janvier 2026. Orange prévient ses abonnés et leur propose un échange gratuit de décodeur pour continuer à accéder au service.

Netflix va bientôt cesser de fonctionner sur un ancien décodeur Orange encore présent chez certains abonnés. L’opérateur a commencé à prévenir les clients concernés que l’application ne sera plus accessible sur les Livebox Play à partir du 30 janvier 2026, et propose une solution gratuite pour continuer à profiter du service sur leur téléviseur.

Comme annoncé dans un email envoyé aux abonnés et relayé par iGen, Netflix ne sera plus compatible avec la Livebox Play d’ici quelques semaines. Pour éviter toute interruption, Orange permet aux clients concernés d’échanger gratuitement leur décodeur contre un modèle plus récent. Selon les informations disponibles, il est possible d’obtenir le décodeur TV UHD, lancé en 2018. Le décodeur TV 6 reste réservé aux abonnés Livebox Up et Max, ce qui limite les possibilités de mise à niveau pour certains utilisateurs. Il faudra cependant passer par le service client au 39000 pour demander cet échange.

La Livebox Play, commercialisée en 2013, accuse aujourd’hui son âge. Elle se limite à de la HD, n’intègre pas de Wi-Fi et souffrait déjà de lenteurs lors de sa sortie. Migrer vers un équipement plus récent constitue donc une amélioration notable pour la qualité d’image comme pour le confort d’utilisation, d’autant plus lorsqu aucun surcoût n’est prévu. Il existe toutefois un inconvénient majeur pour certains abonnés : les enregistrements TV réalisés sur la Livebox Play ne peuvent pas être transférés vers un nouveau décodeur. Le système d’Orange étant passé d’un stockage local via disque dur à une sauvegarde en ligne, ces contenus resteront inaccessibles une fois le changement effectué.

