Les abonnés Free Mobile ont de quoi être jaloux, Iliad lance une innovation géniale en Italie qui permet de profiter de 600 Go/mois au même prix

La filiale italienne de la maison mère de Free lance iliadclub, un nouveau programme qui récompense les abonnés fibre et mobile en leur offrant jusqu’à 600 Go de data en échange du parrainage de membres au sein de leur « club », renforçant ainsi la fidélisation et l’effet communautaire au cœur de sa stratégie.

Iliad continue d’innover sur le marché de la téléphonie mobile de l’autre côté des Alpes avec une nouvelle initiative qui a de quoi faire rêver sur le marché français. Fort de ses 12,8 millions de clients, Iliad Italia cherche aujourd’hui de la plus belle des manières à renforcer le lien de confiance et de fidélité qu’il entretient avec ses abonnés en annonçant le lancement de iliadclub ce 11 décembre. Ce programme “rend l’offre mobile encore plus généreuse en augmentant le nombre de gigaoctets disponibles pour ceux qui choisissent d’inviter des amis, de la famille ou des colocataires dans leur « club »”, explique l’opérateur.

Mais comment cela fonctionne-il ? C’est très simple à en croire la communication d’Iliad, il suffit d’une ligne fibre iliad et d’un compte mobile iliad pour créer son propre iliadclub et ainsi inviter de 1 à 4 cartes SIM supplémentaires et débloquer l’avantage iliadclub GIGA .

En intégrant un iliadclub et à compter du prochain renouvellement, tous les abonnés bénéficieront de plus de Go pour naviguer en Italie et en Europe : soit 500 Go pour les forfaits mobiles à 9,99 (250 Go) € et 25 Go dédiés à une utilisation en Europe, ou 600 Go pour les forfaits mobiles à 11,99 € (300 Go) et 30 Go dédiés à la navigation en Europe. Tout est doublé.

Iliadclub s’active dès l’ajout d’une deuxième carte SIM et jusqu’à un maximum de 5 cartes SIM (y compris la carte SIM fibre+mobile). L’offre est par ailleurs valable pour les cartes SIM associées au prélèvement automatique (carte ou IBAN) de la ligne fibre et avec un forfait mensuel d’au moins 9,99 €.

“On parle souvent de « gigaoctets illimités », mais ce n’est pas toujours le cas. Derrière cette affirmation se cachent des offres avec des limitations techniques, des seuils cachés ou des réductions de débit qui ne sont pas toujours clairement communiquées, ce qui rend difficile d’évaluer la quantité réelle de données disponibles. Iliad, en revanche, parle toujours clairement : le trafic de données inclus est déclaré simplement et de manière transparente, sans conditions cachées”, explique un communiqué.

Doubler sa data en quelques clics

Plus concrètement, l’abonné fibre + mobile peut désormais créer son propre iliadclub directement depuis son Espace Fibre Personnel et inviter de nouvelles personnes en quelques clics : “L’invitant saisit le numéro de téléphone de l’utilisateur d’illiad, même si ce n’est que pour une minute, qui souhaite accéder à son iliadclub ; le système vérifie les conditions d’accès : les utilisateurs d’iliad 9,99 € ou 11,99 € bénéficient d’un accès immédiat à iladclub. Pour les abonnements inférieurs, le système effectue une mise à niveau automatique et débloque l’accès. L’utilisateur répond à l’invitation via le lien reçu et rejoint l’iliadclub”.