Free lance une nouvelle sélection gratuite de 13 films pour ceux qui aiment voir la “planète en panique”

Free enrichit encore son service AVOD Free Ciné avec une nouvelle catégorie thématique, « Planète en panique ». Au menu : 13 films catastrophe à enchaîner en streaming, sans surcoût, directement depuis sa Freebox ou l’application Free TV.

Tornades aimantées, supernovas hors de contrôle, dérèglement climatique express et prophéties apocalyptiques : avec « Planète en panique », Free Ciné assume pleinement le plaisir coupable du film catastrophe. Cette nouvelle catégorie réunit 13 téléfilms où la planète semble prête à exploser pour un oui ou pour un non, entre science très approximative, effets spéciaux rétro et héroïsme XXL.

La sélection comprend : Les racines de la Destruction (2011), Menace de glace (2020), Face à la tornade (2011), Magma : désastre volcanique (2006), Une famille sous l’avalanche (Ice Quake) (2010), Meteor : first impact (2022), Tornade de glace (2009), Stonehenge Apocalypse (2010), Tornado Apocalypse (2013), 2012 : Supernova (2009), Les 12 plaies de l’apocalypse (2012), Alerte collision (2011) et Les 12 signes de l’apocalypse (2014). De quoi organiser un véritable marathon de fins du monde, sans quitter son canapé.

Pour accéder à cette nouvelle catégorie, il suffit d’ouvrir l’application Free TV puis de se rendre dans la rubrique Free Ciné avant de sélectionner la collection « Planète en panique ». La programmation est disponible sur les Freebox, via l’app Free Ciné ou via Free TV mais aussi sur les autres supports de l’app TV de Free. Que l’on soit abonné Freebox ou Free Mobile avec Free TV+ ou simple utilisateur de la version gratuite de Free TV, la collection « Planète en panique » est accessible en streaming, avec une qualité HD et un catalogue qui sera régulièrement renouvelé.Cetet arrivée fait suite à d’autres catégories lancées récemment comme Nanar Show et Faites-vous peur.

Source : Portail Free

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox