Votre box internet et votre forfait mobile pèsent moins de 3 % dans votre budget, des prix bas mais encore pendant combien de temps ?

La nouvelle étude annuelle de la Fédération française des télécoms (FFT), réalisée avec EY-Parthenon et révélée par Les Echos, confirme une équation devenue centrale pour le secteur : des prix en recul constant alors que les investissements n’ont jamais été aussi élevés.

Des tarifs toujours bas mais une équation de plus en plus complexe. En dix ans, les prix des services télécoms ont baissé en moyenne de 2 % par an, une baisse qui s’est encore accélérée avec la concurrence féroce entre opérateurs. Sur la dernière année seulement, les tarifs ont reculé de 8 %. Résultat : en 2025, les abonnements fixe et mobile pèsent moins de 3 % du budget des ménages selon la nouvelle étude annuelle de la FFT qui comprend notamment Ornage, SFR et Bouygues Telecom mais pas Free. Celle-ci rappelle notamment que la France propose « parmi les prix les plus bas d’Europe », aussi bien sur le mobile que sur la fibre.

Une baisse des prix qui repose sur une décennie d’investissements massifs

Si les consommateurs paient moins, c’est aussi parce que les opérateurs ont soutenu un effort industriel considérable : 117 milliards d’euros investis en dix ans, dont plus de 12 milliards en 2024. Des montants équivalents à l’achat de « 100 Airbus A320neo », selon l’étude.

Ces investissements ont permis à la France d’atteindre 93 % de couverture fibre et 98 % de couverture 4G. Mais le marché arrive à maturité et les besoins futurs restent immenses, notamment dans le cloud et l’intelligence artificielle, que la FFT évalue à jusqu’à 5 milliards d’euros d’investissements annuels supplémentaires. Dans un contexte de croissance limitée selon les opérateurs, la FFT rappelle que maintenir des prix parmi les plus bas d’Europe tout en finançant des réseaux toujours plus performants devient difficile. Sa présidente, Juliette Lallemand Victor, estime qu’« un cadre réglementaire et fiscal plus adapté » est désormais indispensable pour soutenir l’effort d’investissement. Et d’ajouter que « la concentration du secteur est une des solutions à cette équation économique, car elle permettrait d’atteindre une taille critique pour amortir les investissements sur plus d’abonnés ». Mais certains craignent déjà une hausse des prix en cas de rachat de SFR, et d’un passage à trois opérateurs.

