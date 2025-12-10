Streaming, sécu, presse et multi-TV : Free offre actuellement l’accès à 14 services pendant un temps donné sur certaines Freebox, qui y a droit ?

Univers Freebox vous propose un tour d’horizon des périodes d’essai gratuit proposées aux abonnés Freebox, pour pouvoir en profiter à fond pendant les vacances.

Avec l’arrivée des vacances de fin d’année, vous pouvez avoir l’envie de découvrir de nouveaux services de pour occuper les froides journées d’hiver. Et si vous ne voulez pas trop impacter votre porte-monnaie , des offres d’essai sont disponibles via votre abonnement Freebox, selon votre offre. On vous fait un récapitulatif juste ici :

Tout d’abord, certains abonnements peuvent être activés depuis votre espace abonné Freebox.

Canal+ La Chaîne, proposant les replays de courte durée et l’accès à la diffusion linéaire de la chaîne de Vivendi , est ainsi proposée sans engagement avec trois mois offerts (puis 15.99€/mois) pour les abonnés Freebox Ultra Essential et Pop.

HBO Max est lui aussi disponible, avec son énorme catalogue de séries et de films tirés du studio Warner et de la chaîne câblée américaine, pendant trois mois gratuitement (puis 5.99€/mois), dans sa formule avec publicités, pour les abonnés Ultra, Ultra Essentiel et Pop.

Amazon Prime, qui contient bien plus que la plateforme SVOD d’Amazon, comme des accès à de nombreux jeux vidéos, la livraison rapide, et bien d’autres avantages, est également offert pendant trois mois (puis 6.99€/mois) pour les abonnés Freebox Ultra Essentiel et Pop.

Paramount+ est également offert pendant un mois (puis 7.99€/mois) à tous les abonnés Freebox avec service TV et Box 5G

D’autres types de services sont également concernés, comme l’offre de presse en ligne Cafeyn, qui est proposée en option avec trois mois offerts aux abonnés Révolution Light et Pop (puis 9.99€/mois). Enfin, tous les abonnés Freebox, Box 5G et Free Mobile peuvent aussi profiter d’un mois offert (puis 4.99€/mois) sur l’offre de cybersécurité MacAfee. Toutes ces offres sont sans engagements et peuvent être résiliées avant la période d’essai si le service ne vous convient plus ou si vous ne souhaitez pas payer.

En passant par Oqee, depuis votre Freebox, vous pouvez également profiter de plusieurs offres de découverte sur votre section VOD. Ces dernières vont de 7 à 30 jours et concernent les services suivants : Zone 300, Benshi, Queerscreen, Society+, Equilibre Fitness, INA/Madelen et Shadowz. A noter par ailleursque si vous êtes abonnés Prime, de nombreux services peuvent être proposés avec une offre de découverte sur l’interface Prime Video, dans la rubrique “Abonnements”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox