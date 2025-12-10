Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : le forfait à 2€ enrichi, Free corrige le tir pour sa nouvelle Freebox, clap de fin pour une offre Canal…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

8 décembre 1994 : Bouygues Telecom obtient la troisième licence GSM

Les débuts de Bouygues Telecom dans le mobile. Via un arrêté daté du 8 décembre 1994, le groupe Bouygues a obtenu l’autorisation d’établir son propre réseau et de l’exploiter. Si ses concurrents sont arrivés 4 ans avant lui, il a fallu s’adapter pour que Bouygues Telecom trouve sa place sur le marché. Il commercialisera ses premières offres deux ans plus tard.

8 décembre 2020 : le réseau Free Mobile bénéficie d’un coup de boost

Une date qui marquera une amélioration des performances du réseau Free Mobile. Le 8 décembre 2020, l’opérateur passe à la 4G Mimo 4X4 avec 256 QAM sur ses sites mobiles. Des termes bien techniques derrières lesquels se cachent deux technologies permettant d’augmenter drastiquement la vitesse de l’internet mobile sur le réseau de Free Mobile, à condition d’avoir un smartphone compatible. Plus concrètement, les abonnés Free Mobile pouvaient ainsi théoriquement atteindre des débits descendants en 4G ++ jusqu’à 780 Mbits/s contre 450 Mbits/s jusqu’à présent, soit une augmentation de 73%.

10 décembre 2010 : clap de fin pour Initial par Canalsat

Vous souvenez vous du bouquet Initial par Canalsat ? Il s’agissait d’un bouquet de chaînes à péage en France, lancé par le groupe Canal en 2009. L’offre proposait une vingtaine de chaînes payantes, ainsi que 13 chaînes diffusées en clair par satellite plus les 18 chaînes gratuites de la TNT pour 9.99€ par mois. Cependant, cette offre n’aura pas convaincu puisque un an après son lancement, Canal arrêtera de la commercialiser le 10 décembre 2010. A l’époque, les abonnés ayant souscrit à ces offres ont bénéficié de l’intégralité des chaînes de Canalsat Thématique, sans surcoût et jusqu’à la fin de leur contrat, puis ont dû choisir entre se désabonner ou souscrire au bouquet Canalsat classique.

10 décembre 2013 : Free inclut la 4G dans son forfait à 2€

Une semaine après l’avoir ajouté dans son offre à 19.99€, Free Mobile propose dès le 10 décembre 2013 la 4G à ses abonnés au forfait à 2€ par mois. Le tout est bien sûr intégré sans surcoût. Voici ce que proposait le petit forfait de Free au 10 décembre 2013.

12 décembre 2018 : Xavier Niel calme le jeu après l’engouement pour la Freebox Delta

Un peu moins d’une semaine après le lancement de la Freebox Delta, le patron de Free a dû reprendre la parole sur Univers Freebox le 12 décembre 2018 pour calmer les mécontents. En effet, malgré un engouement sans failles pour la nouvelle offre haut de gamme de l’opérateur, plusieurs voix s’étaient élevées pour dénoncer notamment la politique des frais de migration : ces derniers étaient supprimés pour les abonnés depuis plus de huit ans, le seuil est passé à 5 ans avec une rétroactivité pour ceux ayant déjà souscrit. De plus, le server ayant énormément attiré de futurs abonnés mais le player constituant un obstacle, Xavier Niel annonçait alors l’arrivée d’une nouvelle offre qui sera bien sûr l’offre Freebox Delta S.

14 décembre 2004 : Free donne le coup d’envoi de la TV en HD par l’ADSL

Une avant-première mondiale ! Le 14 décembre 2004, Free annonçait la diffusion de deux chaînes en haute définition via son nouveau réseau ADSL 2+. Cette diffusion a été réalisée en partenariat avec France Télévisions, sur deux canaux, avec des programmes provenant des chaînes du groupe. Une démonstration de force pour le réseau de Free à l’époque, qui souhaitait commercialiser la TV en HD à l’avenir, une fois la haute définition proposée par assez de chaînes.

14 décembre 2021 : la VoWiFi enfin sur les iPhone pour les abonnés Free Mobile

Lancée en février de la même année par l’opérateur, la VoWiFi manquait encore à l’appel sur les terminaux d’Apple. Une nouvelle mise à jour d’IOS venait rectifier le tir il y a 4 ans de cela. Depuis elle a bien sûr été activée sur de nombreux terminaux et forfaits, mais l’intégration chez Free a été assez tardive par rapport à la concurrence.

