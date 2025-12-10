93,5 % des foyers désormais éligibles à la fibre, encore 3 millions de locaux à rendre raccordables mais cela devient très compliqué

La France approche petit à petit de la généralisation de la fibre optique dans un contexte de ralentissement des déploiements.

Les chiffres de l’Arcep sont tombés. Fin septembre 2025, 42 millions de locaux sont raccordables à la fibre optique en France, soit un taux de couverture de 93,5 % sur les 45 millions de locaux recensés. Il reste néanmoins près de 3 millions de logements et locaux à rendre raccordables, selon le nouvel observatoire publié par le régulateur. Sur le seul troisième trimestre 2025, 430 000 locaux supplémentaires ont été rendus éligibles au FttH, un volume en baisse de 28 % par rapport au troisième trimestre 2024, confirmant le coup de frein progressif des déploiements.

Les efforts se concentrent encore largement dans les zones moins denses. Les Réseaux d’initiative publique (RIP) ont ainsi permis de rendre 220 000 locaux raccordables au T3 2025, mais 1,41 million restent à couvrir. Dans les zones moins denses d’initiative privée, 160 000 locaux ont été ouverts, avec encore 960 000 en attente. Les territoires sous « AMEL » ne progressent que de 30 000 locaux (75 000 à faire) et les zones très denses de 20 000 locaux, où 470 000 restent à rendre raccordables. L’objectif du 100% fibre d’ici fin 2025 ne sera donc pas atteint.

L’Arcep rappelle également qu’elle contrôle les engagements de déploiement pris par les opérateurs en zones dites « AMII ». Fin septembre, environ 95 % des locaux des communes sur lesquelles Orange s’est engagé sont raccordables, et environ 98 % pour celles où SFR porte les déploiements.

26,3 millions d’abonnements fibre en France

Côté usages, la fibre s’impose désormais comme le standard. La France compte 26,3 millions d’abonnements FttH fin septembre 2025, soit 80 % de l’ensemble des accès internet fixes et 93 % des abonnements à très haut débit. Les abonnements fibre ont encore progressé de 610 000 sur le trimestre, un rythme en léger recul mais qui reste soutenu. Au total, 28,3 millions d’abonnements à très haut débit (fibre, VDSL2, câble, satellite, THD radio, 4G/5G fixe) sont recensés, soit 86 % du parc. À l’inverse, le haut débit historique (principalement ADSL) continue de reculer, pour tomber à 4,5 millions d’abonnements, même si la baisse se fait un peu moins rapide. Le nombre total d’abonnements fixes atteint désormais 32,8 millions, en hausse de 90 000 sur le trimestre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox