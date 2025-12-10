Free déploie un simulateur pour connaître la date de fin de l’ADSL chez vous et pousse la migration vers sa fibre

La fin de l’ADSL approche et Free entend faciliter autant que possible la migration vers la fibre, en commençant par informer les abonnés de leur propre échéance.

Passé inaperçu, Free a mis en ligne une page destinée aux abonnés encore connectés en ADSL, centrée sur un outil inédit : un simulateur permettant de connaître la date prévue d’extinction du cuivre à une adresse donnée. Près de 10 000 communes disposent déjà d’une échéance officielle, dans le cadre du vaste chantier de fermeture du réseau cuivre d’ici 2030.

L’utilisateur renseigne simplement son adresse pour savoir si l’ADSL y sera bientôt coupé. Si aucune date n’est encore programmée, Free encourage tout de même à anticiper la transition, en rappelant systématiquement l’éligibilité fibre et les aides disponibles. Free compte aujourd’hui 7,6 millions d’abonnés fixe, 6,5 millions d’entre eux disposant de la fibre. Il reste encore ainsi 1,1 million de clients Freebox encore connectés à l’ADSL. Pour rassurer, le FAI indique que ses Freebox sont “compatibles avec la Fibre sauf les plus anciennes, auquel cas nous vous proposerons un échange sans frais pour un modèle plus récent et compatible. Et rassurez-vous, vous conservez le même tarif en passant à la Fibre en gardant votre Freebox actuelle compatible.”

L’opérateur replace cette démarche dans le contexte national : après 50 ans de service, l’ADSL vit ses dernières années. Le réseau cuivre, jugé obsolète et énergivore, est progressivement remplacé par la fibre, plus rapide, plus stable et plus écologique. Free saisit l’occasion pour valoriser ses atouts, comme par exemple jusqu’à 100€ remboursés sur demande sur les frais de résiliation de votre ancien opérateur et des frais de mise en service de 49€ remboursés sur demande avec conservation de votre numéro de téléphone. Par ailleurs, en cas de travaux de raccordement de votre logement à la Fibre, vous pouvez bénéficier d’une aide de l’État jusqu’à 1 200€ sous réserve de remplir les conditions de ressources.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox