France 2 UHD va passer en HDR10+ et Dolby Vision dès le 26 janvier, un bond en avant juste à temps pour les JO d’hiver 2026

France Télévisions semble vouloir se démarquer sur le terrain de l’image et du son et le calendrier n’a rien d’un hasard.

À moins de deux mois des Jeux olympiques d’hiver 2026, France Télévisions prépare une montée en gamme technologique majeure. Selon le compte X très informé @ultrakfr), la chaîne France 2 UHD passera en HDR10+ et Dolby Vision à partir du 26 janvier 2026.

Cette évolution sera également reprise sur la TNT, mais aussi sur le satellite via Fransat, ainsi que chez les opérateurs capables de diffuser ces formats s’ils le décident. Pour l’instant, un seul a officialisé la prise en charge : OrneTHD, qui a communiqué sur le sujet il y a quelques jours. Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom qui diffusent la chaîne, restent quant à eux silencieux pour le moment.

Le passage au HDR10+ et au Dolby Vision permettra d’afficher un HDR bien plus fin, grâce à des métadonnées dynamiques adaptant contraste, luminosité et saturation scène par scène, là où le HDR10 actuel reste statique.

À noter : les téléviseurs non compatibles recevront toujours un signal HDR10 classique, comme aujourd’hui. Toujours selon Ultra-K.fr, le retour du son Dolby Atmos serait également prévu, renforçant encore l’expérience audiovisuelle pour les grands événements à venir, dont juste les JO d’hiver Milano Cortina 2026 qui se dérouleront du 6 au 22 février 2026.

Il va falloir dire adieu à France 2 UHD HDR10 😭

Pour dire bonjour à…

France 2 UHD HDR10+ Dolby Vision et Dolby Atmos !!

Dispo pour nos usagers à compter du 26 janvier

LES DEUX DOLBY

CHEZ ORNETHD PUT1 ! (OrneTHD est le seul à livrer F2 UHD dans sa qualité max originale !😎) pic.twitter.com/T6ROEmnGf7 — Cedric S. (@cedric_thd) December 2, 2025

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox