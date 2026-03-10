Freebox Pop, Ultra et mini 4K : une nouvelle chaîne gratuite débarque sur Pluto TV

La série médicale française Nina débarque sur Pluto TV avec une chaîne entièrement consacrée à ses épisodes.

Pluto TV continue d’enrichir son catalogue gratuit financé par la publicité en lançant une nouvelle chaîne thématique : Nina by Pluto TV. Accessible gratuitement, 24h/24 et sans inscription, cette chaîne permet de (re)découvrir l’intégralité des épisodes de la série médicale française dans un flux continu.

Diffusée à l’origine sur France 2, la série Nina suit le parcours de Nina Auber, une infirmière au caractère bien trempé qui reprend sa carrière après plusieurs années d’absence. Confrontée aux réalités parfois difficiles du milieu hospitalier, elle doit composer avec les patients, les tensions entre collègues et sa vie personnelle mouvementée.

Au fil des saisons, la série s’est imposée comme l’une des fictions médicales françaises les plus populaires, mêlant intrigues humaines, histoires de patients et relations complexes entre les membres de l’hôpital. Cette nouvelle chaîne permettra aux fans de retrouver les moments marquants de la série et aux nouveaux spectateurs de la découvrir facilement grâce à une diffusion en continu.

Avec Nina by Pluto TV, la plateforme poursuit sa stratégie de chaînes FAST (Free Ad-Supported Streaming TV) dédiées à des programmes ou franchises populaires. L’objectif est de proposer un accès simple et gratuit à des séries connues, sans abonnement ni compte à créer. Fidèle à son modèle gratuit, Pluto TV reste accessible sur de nombreux supports : sur le web, sur mobile et sur plusieurs appareils connectés comme Apple TV, Android TV ou Amazon Fire TV. La plateforme est également disponible via le Play Store sur le player Free TV inclus dans les offres Freebox Pop, Freebox Ultra et Freebox mini 4K, permettant aux abonnés de profiter facilement de cette nouvelle chaîne depuis leur télévision.

Avec plus d’une centaine de chaînes gratuites couvrant les films, les séries, la musique ou encore les documentaires, Pluto TV continue ainsi de renforcer son catalogue. Les amateurs de fiction française disposent désormais d’un nouveau rendez-vous pour suivre ou revoir les aventures de Nina à toute heure de la journée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox