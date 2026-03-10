Une annonce de Free qui divise, Orange innove mais certains doutent… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Une révolution se prépare sur les box d’Orange, mais certains doutent de sa pertinence

Présenté lors du Mobile World Congress 2026 à Barcelone, le Livebox Store esquisse une transformation en profondeur des box internet d’Orange. L’opérateur prépare un magasin d’applications directement intégré à la Livebox, avec un déploiement en France envisagé d’ici deux à trois ans. Une évolution qui passe par un changement majeur : l’adoption d’un nouveau système d’exploitation open source basé sur Linux. Il est vrai que Free lui aussi propose depuis longtemps ce type de système, mais la proposition d’Orange promet cependant d’être un peu plus facile d’utilisation. Certains doutent toujours de la pertinence du projet, et ca a d’ailleurs été l’objet de notre Free Fight la semaine dernière.

La performance de Free Mobile au long terme

Selon le nouvel observatoire de l’ANFR, Free Mobile et Bouygues Telecom poursuivent une montée en puissance sur la 4G. Les deux opérateurs se challengent mutuellement pour la deuxième place du marché en nombre de sites, tout en tentant de réduire l’écart avec Orange qui déploie moins. Et si l’opérateur historique reste encore devant, il faut cependant noter qu’en effet, Free Mobile est le dernier arrivé !

Et c’est pour ça qu’on est là !

Plusieurs Freenautes signalent actuellement l’apparition d’une offre permettant de profiter de Canal+ La Chaîne gratuitement pendant 12 mois, sans engagement. Certains abonnés Freebox Delta voient apparaître cette proposition directement dans leur espace abonné. Une offre que Free n’a pas mis en avant lui même, mais comme le dit DAV609, c’est bien pour ça qu’Univers Freebox est là ! 😉

Les ascensoristes ne sont pas les seuls qui vont devoir s’activer…

La disparition progressive des réseaux mobiles 2G et 3G entre 2026 et 2029 pose un problème très concret pour certains équipements encore dépendants de ces technologies. En France, près de 290 000 ascenseurs utilisent toujours ces réseaux pour leurs systèmes de téléalarme, essentiels pour contacter un service d’assistance en cas de panne. Une problématique régulièrement soulevée par les professionnels du secteur. Face à cet enjeu de sécurité, un décret a été publié au Journal officiel afin d’encadrer la transition et d’éviter que ces installations ne deviennent inopérantes avec l’extinction des anciens réseaux. Le texte vise à maintenir le niveau de sécurité des ascenseurs et à renforcer les obligations d’entretien et de contrôle technique, dans un contexte de disparition des réseaux de télécommunications de deuxième et troisième générations. Avec de telles obligations, les propriétaires et copropriétaires devront sûrement accélérer la cadence…

Une annonce qui divise

Le clap de fin pour Freebox Connect est désormais d’actualité, l’application Free va devenir l’unique porte d’entrée pour gérer à la fois son compte Free et les fonctionnalités liées à sa Freebox. Free a en effet révélé ce 10 mars que l’application sera amenée à disparaître, mais clairement, deux camps s’affrontent sur le sujet…

