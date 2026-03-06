4G : Free Mobile et Bouygues Telecom se livrent une bataille acharnée derrière Orange et peuvent rêver de rattraper le maître

Selon le nouvel observatoire de l’ANFR, Free Mobile et Bouygues Telecom poursuivent une montée en puissance sur la 4G. Les deux opérateurs se challengent mutuellement pour la deuxième place du marché en nombre de sites, tout en tentant de réduire l’écart avec Orange qui déploie moins.

La 4G reste un terrain de compétition majeur entre les opérateurs français à l’heure où la 5G poursuit son déploiement. D’après le dernier observatoire de l’Agence nationale des fréquences, la France compte désormais 68 076 sites 4G autorisés, dont 64 126 sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs au 1er mars 2026.

Dans ce contexte, Orange conserve la tête en matière de déploiement, mais la bataille fait rage derrière lui entre Free Mobile et Bouygues Telecom. Au 1er mars 2026, l’opérateur historique dispose de 32 533 sites 4G actifs en métropole. Il devance Bouygues Telecom, qui en compte 31 127, tandis que Free Mobile suit avec 30 736 sites actifs. SFR ferme la marche avec 30 403 sites en service. L’écart reste donc relativement réduit entre les opérateurs : un peu plus de 1 400 sites séparent Orange de Bouygues Telecom, et moins de 400 sites seulement séparent Bouygues Telecom de Free Mobile.

Free Mobile affiche la plus forte progression sur un an

La dynamique devient encore plus intéressante lorsqu’on compare ces chiffres avec ceux de l’observatoire publié un an plus tôt (1er mars 2025). Sur douze mois, tous les opérateurs ont continué d’étendre leur réseau, mais à des rythmes différents. Free Mobile est celui qui a activé le plus de nouveaux sites 4G, avec 2 019 sites supplémentaires sur un an. Bouygues Telecom suit avec 1 802 nouveaux sites, devant SFR (+1 652) et Orange (+905).

Cette progression permet à Free Mobile de continuer à réduire l’écart avec Bouygues Telecom, tout en se rapprochant progressivement du niveau de couverture de l’opérateur historique. Le mois de février 2026 confirme cette tendance : Bouygues Telecom et Free Mobile ont respectivement déployé 113 et 108 nouveaux sites 4G, contre 60 pour Orange.

Un autre point mérite également d’être mis en exergue. Free Mobile apparaît aujourd’hui comme l’opérateur disposant du plus grand nombre de sites 4G autorisés, avec 33 221 supports, juste devant Orange et ses 33 220 sites. Bouygues Telecom suit de près (33 166), tandis que SFR ferme la marche avec 32 438 sites. La partie est donc loin d’être terminée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox