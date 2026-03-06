Disney+ annonce le retour du HDR pour ses abonnés mais… pas totalement

Le service de streaming Disney+ a finalement corrigé un problème qui agaçait de nombreux abonnés en Europe. Après plusieurs semaines de perturbations, la plateforme a rétabli le support du format HDR10, permettant de retrouver une meilleure qualité d’image pour les contenus en 4K.

Ces dernières semaines, certains utilisateurs avaient remarqué une baisse inattendue de la qualité d’image sur les contenus diffusés en 4K. En cause : la disparition progressive de plusieurs technologies HDR sur la plateforme. Fin janvier puis en février 2026, Disney+ avait en effet désactivé les formats avancés Dolby Vision et HDR10+ dans plusieurs pays européens, dont la France. Cette décision faisait suite à un litige de brevets opposant Disney à la société américaine InterDigital devant le tribunal régional de Munich, sans que le lien n’ait été confirmé à l’époque.

Le conflit porte sur différentes technologies liées à la compression vidéo et à la diffusion d’images à plage dynamique élevée (HDR). Pour se conformer à la procédure judiciaire en cours, la plateforme avait été contrainte de modifier temporairement la prise en charge de certains formats vidéo.

La situation s’était encore compliquée lorsque le HDR10 standard avait lui aussi disparu des options disponibles. Résultat : même les contenus en 4K UHD étaient diffusés en SDR (Standard Dynamic Range), ce qui réduisait considérablement le contraste, la luminosité et la richesse des couleurs. Cette limitation avait suscité de nombreuses critiques, notamment parmi les abonnés à l’offre Premium de Disney+. Cette formule est justement conçue pour offrir la meilleure qualité d’image possible, avec la 4K et les technologies HDR.

Disney confirme le retour du HDR10, mais la version plus avancée reste absente

Dans un communiqué récent notamment transmis au média allemand heise, la plateforme a annoncé avoir rétabli le support du HDR10. « Le support HDR10 a été restauré sur Disney+. En raison d’une affaire judiciaire devant un tribunal des brevets allemand, nous avons été contraints d’apporter des modifications à la disponibilité de certains formats vidéo premium. Nous regrettons profondément que cela ait été nécessaire et partageons la frustration de nos clients. Nous avons travaillé aussi rapidement que possible sur des solutions. »

Grâce à ce retour du HDR10, les téléviseurs et appareils compatibles peuvent de nouveau afficher une plage dynamique étendue sur les contenus 4K du service. Pour l’instant, les formats plus avancés ne sont cependant pas de retour. Les technologies Dolby Vision et HDR10+ restent indisponibles sur la plateforme en Europe. Disney n’a pas communiqué de calendrier précis concernant leur éventuel rétablissement. Tout dépendra probablement de l’évolution du conflit judiciaire en cours avec InterDigital. En attendant, le retour du HDR10 constitue déjà un soulagement pour les abonnés de Disney+, qui retrouvent enfin une qualité d’image plus proche de celle promise par l’offre Premium.

