Le saviez-vous : cette option gratuite et méconnue de Free Mobile transforme votre téléphone en véritable système d’alerte

Peu connue du grand public, cette fonctionnalité gratuite constitue pourtant un outil très utile pour la domotique et l’auto-hébergement, permettant de transformer son numéro Free Mobile en système d’alerte par SMS.

Certains abonnés Free Mobile l’ignorent encore, pourtant l’opérateur propose depuis plus de dix ans une option gratuite particulièrement pratique pour les utilisateurs un peu technophiles. Disponible depuis 2014 dans l’Espace Abonné, la fonctionnalité “Notifications par SMS” permet de recevoir automatiquement des messages envoyés par un équipement connecté à Internet.

Concrètement, Free met à disposition une petite API accessible via une simple requête web. En l’utilisant, un appareil ou un service en ligne peut déclencher l’envoi d’un SMS directement sur votre numéro Free Mobile. L’objectif n’est pas d’envoyer des messages à d’autres personnes, mais bien de recevoir des alertes automatiques sur son téléphone.

Cette option peut par exemple être utilisée avec un NAS, une centrale d’alarme, un serveur domestique ou un script informatique. Lorsqu’un événement se produit comme une détection de mouvement, une panne de serveur, une sauvegarde terminée ou un accès inhabituel , ’équipement peut envoyer automatiquement un SMS d’alerte au propriétaire. Free précise d’ailleurs que ce service est pensé pour ce type d’usage et n’est pas destiné à créer des listes de diffusion ou à envoyer des SMS à un groupe de personnes.

Techniquement, l’envoi du message repose sur un appel à l’adresse https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg avec plusieurs paramètres : le login Free Mobile, une clé d’identification générée dans l’Espace Abonné et le contenu du message. Le texte peut être transmis directement ou encodé sous forme d’URL. Une fois la requête envoyée, le serveur renvoie un code HTTP indiquant si l’opération a réussi ou non. L’activation se fait simplement depuis l’Espace Abonné Free Mobile, dans la rubrique “Gérer mes options”, où il est possible d’activer le service et de récupérer la clé nécessaire à l’envoi des messages.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox