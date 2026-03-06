06, 07, 09… Quelles sont les règles pour attribuer les numéros de téléphone ?

Derrière chaque numéro de téléphone se cache un système très encadré. En France, l’attribution des numéros ne se fait pas au hasard : c’est l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) qui gère l’ensemble du plan de numérotation. Entre les historiques 06, les plus récents 07 et les numéros fixes ou internet en 09, voici comment ces numéros sont attribués.

L’Arcep gère toute la numérotation

En France, les numéros de téléphone font partie d’une ressource publique. Leur gestion est confiée à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui attribue des blocs de numéros aux opérateurs télécoms. Et cela suit des règles très strictes. Voici l’ensemble des préfixes et les limites de leurs utilisations :

Numéros commençant par Type de service 01 – 05 Numéros polyvalents (sans contrainte d’implantation géographique depuis le 1er janvier 2023) 01510, 02687, 02810, 03410, 04410, 050860, 05410, 059855 à 059864, 09410 et 094702 à 094709 Numéros polyvalents pour les appels et messages d’intérêt général 0162, 0163, 02688, 02689, 0270, 0271, 0377, 0378, 0424, 0425, 0568, 0569, 05987, 05988, 05989, 09475 à 09479, 0948 et 0949 Numéros polyvalents vérifiés (pouvant être utilisés comme numéro d’appelant par des systèmes automatisés d’appels et d’envoi de messages) 06 – 073 à 079 Numéros mobiles 0700 Numéros mobiles de longueur étendue « M2M » (14 chiffres) 08 Numéros à 10 chiffres pour services à valeur ajoutée 09 Numéros polyvalents 0901 Numéros polyvalents de longueur étendue (14 chiffres) 0937 à 0939 Numéros polyvalents utilisables pour les échanges avec une plateforme technique 10 Numéros à 4 chiffres d’assistance opérateur 30, 31, 32, 34, 36, 39 Numéros à 4 chiffres pour services à valeur ajoutée 118 Numéros à 6 chiffres de services de renseignements téléphoniques 15 : SAMU,

17 : Police ou Gendarmerie,

18 : Pompiers,

112 : Numéro d’urgence européen (permettant d’accéder aux trois services ci-dessus)

114 : Urgences pour personnes sourdes ou malentendantes

115 : Urgences sociales (ou « SAMU social »)

116 000 : Enfants disparus

116 117 : Permanence des soins ambulatoires

119 : Enfance maltraitée

191 : Sauvetage dans les airs

196 : Sauvetage en mer

197 : Alerte attentat – Alerte enlèvement Numéros d’urgence

Pour le mobile, comment ça marche ? Concrètement, les opérateurs reçoivent des blocs de 10 000 numéros qu’ils peuvent ensuite attribuer à leurs clients lors de l’ouverture d’une ligne. Pour obtenir ces ressources, ils doivent disposer d’une licence d’opérateur et déposer une demande officielle. Les numéros sont attribués pour une durée pouvant aller jusqu’à vingt ans, en échange d’une redevance annuelle.

Longtemps, les premiers chiffres d’un numéro permettaient d’identifier l’opérateur. Par exemple, certaines séries de 06 étaient historiquement associées à un opérateur précis. Mais cette logique s’est largement effacée avec la portabilité du numéro, qui permet de conserver son numéro même en changeant d’opérateur.

Pourquoi les numéros mobiles commencent par 06 ou 07

Les numéros mobiles français commencent généralement par 06 ou 07. Les premiers ont été introduits dans les années 1990 avec l’essor de la téléphonie mobile. Avec la démocratisation des smartphones et l’explosion du nombre de lignes, le stock de numéros en 06 s’est progressivement réduit. Pour anticiper cette saturation, l’Arcep a commencé en mai 2010 à attribuer de nouveaux blocs de numéros en 07, notamment dans les plages allant de 07 3 à 07 9.

Aujourd’hui, les nouvelles lignes mobiles sont donc plus souvent associées à un 07, simplement parce que ces blocs sont plus récents et encore disponibles. Au total, environ 140 millions de numéros mobiles ont déjà été attribués parmi les nombreuses combinaisons possibles. D’autres numéros en 07 00 existent, mais il s’agit de numéors particuliers dédiés aux appareils en M2M par exemple.

Si les 07 deviennent plus fréquents, les 06 restent très répandus pour une raison simple : les utilisateurs gardent souvent leur numéro pendant des années. Grâce à la portabilité, qui est permise par tous les opérateurs, il est possible de conserver le même numéro même en passant d’Orange à Free Mobile par exemple. Résultat : les anciens numéros circulent peu et sont rarement remis en distribution, puisqu’il est globalement plus facile de conserver le même numéro pour être joignable plutôt que de devoir envoyer un nouveau numéro à tout le monde à chaque changement de forfait.

Cependant, lorsqu’une ligne est résiliée sans portabilité, le numéro ne peut pas être réattribué immédiatement. Un délai de carence de 45 à 120 jours est appliqué avant qu’il puisse être remis en circulation. Dans certains cas, la famille peut également récupérer le numéro, par exemple après le décès d’un abonné.

Les 07 d’entreprise, c’est légal ?

Les numéros mobiles ne servent pas uniquement aux particuliers. De nombreuses entreprises utilisent aussi des lignes mobiles pour leurs activités, notamment dans la livraison ou les services à domicile.

Cependant, afin de limiter le démarchage commercial et certaines fraudes, les règles ont évolué. Depuis 2023, les entreprises ne peuvent plus ouvrir de nouvelles lignes en 07 pour leurs activités de prospection commerciale. Les numéros en 09 sont désormais privilégiés pour ces usages. Cependant, cela concerne uniquement les nouvelles lignes, pas les anciennes, d’où la présence encore de numéros d’entreprise en 07, et évidemment, pour ce qui est des fraudes, les escrocs ne se priveront pas d’avoir un 07.

A noter, selon les derniers chiffres de l’Arcep, la France compte aujourd’hui environ 85 millions de cartes SIM actives, pour un peu plus de 60 millions d’utilisateurs âgés de plus de 12 ans. Ce chiffre s’explique par le fait que de nombreuses personnes possèdent plusieurs numéros, par exemple un numéro personnel et un numéro professionnel. Cette forte diffusion des numéros mobiles a aussi un revers : certains sont récupérés lors de fuites de données ou utilisés dans des arnaques par SMS ou appels frauduleux, comme les faux colis ou les fausses livraisons.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox