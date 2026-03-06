Abonnés Freebox : trois nouveaux jeux PC offerts avec Amazon Prime, dont une aventure déjantée dans l’univers de Borderlands

Entre direction artistique loufoque, gestion d’un commerce, et grande aventure épique, la sélection de jeux à récupérer sur PC de la semaine est particulièrement savoureuse.

Cette semaine, Luna (ex-Prime Gaming) propose l’arrivée de trois nouveaux titres à récupérer : une aventure fantasy complètement déjantée dans l’univers de Borderlands, un jeu de gestion autour d’un salon de tatouage et un RPG culte remis à jour pour fonctionner sur les systèmes modernes. Ces jeux sont comme d’habitude disponibles pour une durée limitée, mais une fois récupéré, vous les conservez indéfiniment, et pour rappel, Amazon Prime est inclus dans les offres Freebox Ultra et Freebox Delta, et offert pendant trois mois aux abonnés Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel.

Commençons avec Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot (Epic Games Store). Dans cette aventure inspirée de l’univers de Borderlands, les joueurs doivent traverser des forêts traîtresses, explorer des cryptes sinistres et affronter de redoutables forteresses. La Reine a été capturée et son royaume est en danger. Seuls vous et vos amis aurez une chance de rétablir la paix dans cette contrée insolite et enchantée. Mais le périple peut basculer à tout moment sous l’effet des caprices délicieusement chaotiques de Tina, pour une aventure aussi imprévisible qu’épique.

Enchaînons avec Tattoo Tycoon (Epic Games Store). Tattuga Bay était autrefois le cœur de la scène du tatouage, mais presque tous les salons ont aujourd’hui fermé leurs portes. Vous reprenez le dernier établissement encore en activité avec l’objectif de le transformer en une entreprise florissante. Dans Tattoo Tycoon, il faut aménager son salon, gérer ses horaires, recruter des employés et répondre aux attentes des clients. Au fil du jeu, vous développez votre réputation, créez des relations avec les habitants et tentez de vous faire un nom dans le monde du tatouage, jusqu’au prestigieux concours Ink-Vasion.

Et enfin, voici Siege of Avalon: Anthology (GOG). Dans ce RPG classique, vous incarnez un héros dans un monde riche peuplé de nombreux personnages et créatures légendaires. Cette édition Anthology permet de créer son propre personnage, d’explorer différentes compétences et styles de jeu, tout en découvrant une histoire immersive à travers les chapitres principaux et leurs extensions. Après douze années de guerre, une alliance fragile entre sept royaumes protège la Citadelle d’Avalon. Mais la forteresse est désormais assiégée par les Sha’ahoul, menés par le seigneur de guerre chaman Mithras.

Comment récupérer ces jeux

Pour profiter de ces titres, il suffit de se rendre sur Prime Gaming et de les réclamer avec son compte Amazon Prime. A noter, pour Epic Games, il vous faudra lier votre compte à celui d’Amazon, tandis que pour GOG, vous recevrez un compte à saisir directement sur le launcher. Une fois récupérés, les jeux restent accessibles dans votre bibliothèque via la plateforme associée, comme Epic Games Store ou GOG.

Pour les abonnés Freebox, l’accès à ces avantages est simple : il suffit d’activer Amazon Prime depuis son espace abonné lorsque celui-ci est inclus dans l’offre. Vous pourrez alors récupérer les jeux proposés régulièrement par Prime Gaming, à condition de les ajouter à votre bibliothèque avant la date limite.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox