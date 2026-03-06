Quand Free Mobile déploie encore un peu sa 3G sur un pylône d’Orange grâce à un hélicoptère Super Puma

Sur l’île d’Oléron, la modernisation d’un site mobile a nécessité une opération peu commune : l’installation de la nouvelle structure par hélicoptère. Ce chantier mené par Totem, la filiale d’Orange spécialisée dans les infrastructures mobiles, permettra notamment à Free Mobile d’y déployer ses services 3G et 4G.

Une opération spectaculaire pour améliorer la couverture mobile sur la façade atlantique. Sur LinkedIn, Totem, la towerco d’Orange chargée de gérer et valoriser ses infrastructures mobiles, a annoncé la modernisation d’un pylône multi-opérateurs situé à Boyardville, sur l’île d’Oléron.

L’intervention n’a rien eu d’ordinaire. Confrontées à un terrain sablonneux, à une zone fortement arborée et à l’impossibilité d’acheminer des équipements lourds par voie terrestre, les équipes ont opté pour une solution exceptionnelle : l’héliportage du pylône par un hélicoptère Super Puma d’Airbus, pensé pour ’effectuer une large gamme de missions, civiles ou militaires.. Une manœuvre délicate qui a permis d’installer la nouvelle structure tout en limitant l’impact sur cet environnement naturel sensible.

Au-delà de l’exploit technique, l’objectif est clair : améliorer la connectivité mobile dans cette zone touristique très fréquentée. Le site modernisé doit permettre à Orange de préparer le déploiement de la 5G, tandis que Free Mobile va s’installer sur le pylône avec des services 3G et 4G. Cette arrivée devrait renforcer la couverture pour les habitants de l’île mais aussi pour les nombreux visiteurs estivaux. La portée du site ne se limite d’ailleurs pas à Oléron. Selon Totem, l’amélioration de la couverture pourrait également bénéficier à l’île d’Aix située à proximité, preuve de l’importance stratégique de ce type d’infrastructures dans les zones insulaires. Du côté de Free Mobile, cette arrivée démontre que l’opérateur, malgré le refarming massif de sa bande 3G 900 MHz en 4G, peut encore déployer de la 3G sur certains sites particuliers. Le nouvel observatoire de l’ANFR en atteste, en février l’opérateur a mis en service 17 nouveaux sites 3G, et conserve 6 345 sites compatibles contre plus de 30 000 avant la bascule opérée fin 2025.

Créée par Orange pour gérer ses pylônes et toits-terrasses, Totem exploite aujourd’hui plus de 26 000 sites en France et en Espagne, dont plus de 19 000 dans l’Hexagone. Son modèle repose précisément sur le partage de ces infrastructures entre opérateurs afin d’améliorer la couverture tout en optimisant les coûts. Dans cette logique, Orange et Free ont signé en 2022 un accord permettant à l’opérateur de Xavier Niel d’accéder au parc de sites de Totem en France. Les images de cette opération aérienne impressionnante devraient d’ailleurs être dévoilées dans les prochains jours par Totem.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox