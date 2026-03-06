Samsung Galaxy S26 : achetez-les dès maintenant chez Free Mobile avec des promos pour les abonnés fidèles

Boostés à l’IA et définitivement haut de gamme, les Samsung Galaxy S26, S26+ et Ultra peuvent désormais être achetés directement chez Free Mobile.

Samsung passe à la vitesse supérieure avec sa nouvelle gamme Galaxy S26, désormais accessible immédiatement chez Free Mobile. Les modèles S26, S26+ et S26 Ultra, alliant puissance, design premium et intelligence artificielle avancée, ne sont plus de simples précommandes : vous pouvez les acheter dès aujourd’hui chez Free Mobile, voici les tarifs pour les modèles de base (256 Go), les versions 512 Go étant également disponibles :

Samsung Galaxy S26 (blanc, bleu, noir, violet) : 999 € au comptant ou 299 € à la commande puis 24,99 €/mois pendant 24 mois avec Free Flex (option d’achat 100 €)

Samsung Galaxy S26+ (blanc, bleu, noir, violet) : 1 269 € au comptant ou 569 € à la commande puis 24,99 €/mois pendant 24 mois avec Free Flex (option d’achat 100 €)

Samsung Galaxy S26 Ultra (blanc, bleu, noir, violet) : 1 469 € au comptant ou 769 € à la commande puis 24,99 €/mois pendant 24 mois avec Free Flex (option d’achat 100 €)

Pour les abonnés Free Mobile, des offres promotionnelles restent disponibles jusqu’au 10 mars, réservées aux abonnés Forfait Free 5G+ ou Série Free avec au moins 12 mois d’ancienneté (6 mois si également abonnés Freebox), uniquement via Free Flex. Le Galaxy S26 bénéficie de 300 € d’avantages (200 € remboursés sous forme d’avoir et 100 € de remise immédiate), tandis que le Galaxy S26+ et le Galaxy S26 Ultra profitent chacun de 200 € d’économies (100 € remboursés + 100 € de réduction immédiate). Les tarifs Free Flex adaptés pour les abonné Free Mobile donnent :

Samsung Galaxy S26 : 201 € à la commande puis 24,99 €/mois pendant 24 mois avec Free Flex (option d’achat 98 €)

Samsung Galaxy S26+ : 349 € à la commande puis 29,99 €/mois pendant 24 mois avec Free Flex (option d’achat 100 €)

Samsung Galaxy S26 Ultra : 549 € à la commande puis 29,99 €/mois pendant 24 mois avec Free Flex (option d’achat 100 €)

La série Samsung Galaxy S26 marque une nouvelle étape pour Samsung dans l’intégration de l’intelligence artificielle au cœur du smartphone. Dévoilée lors du Galaxy Unpacked 2026 à San Francisco, cette troisième génération intégrant Galaxy AI mise sur une combinaison de puissance, de design soigné et de fonctionnalités intelligentes destinées à simplifier l’usage quotidien. La gamme adopte un style plus moderne avec des lignes arrondies et plusieurs coloris, dont violet, noir, bleu et blanc. Le modèle le plus ambitieux, le Galaxy S26 Ultra, se distingue par sa finesse accrue et un poids de 214 g, améliorant la prise en main tout en conservant un format premium.

Côté écran, Samsung introduit une nouveauté marquante avec la technologie Privacy Display sur le Galaxy S26 Ultra. Celle-ci limite la visibilité de l’écran lorsqu’il est regardé de côté, protégeant les informations sensibles dans les lieux publics, tout en conservant une lecture optimale de face. La fonctionnalité peut être activée rapidement via le bouton latéral et s’adapte automatiquement à certaines situations, comme la saisie d’un mot de passe ou l’affichage de notifications.

L’intelligence artificielle occupe une place centrale dans l’expérience proposée. Galaxy AI analyse le contexte d’utilisation pour proposer des suggestions utiles, par exemple lorsqu’un message évoque un rendez-vous. La fonction Now Nudge peut alors suggérer des actions adaptées en lien avec le calendrier. L’écosystème d’IA s’élargit avec plusieurs assistants, dont Bixby, Gemini et Perplexity, capables d’interpréter des commandes en langage naturel pour ajuster automatiquement les paramètres du smartphone.

La photographie constitue un autre point fort de la gamme. Le Galaxy S26 Ultra embarque un capteur principal de 200 mégapixels accompagné d’un téléobjectif de 50 mégapixels offrant un zoom optique x5 et un zoom de qualité optique x10. L’intelligence artificielle intervient également dans le traitement d’image, notamment avec la technologie Nightography pour améliorer les photos et vidéos en basse lumière. Des outils d’édition assistés par IA permettent de supprimer des éléments indésirables, restaurer une image ou modifier l’ambiance visuelle.

Avec cette nouvelle génération, Samsung pousse encore plus loin l’intégration de l’IA dans l’usage mobile. Entre design affiné, nouvelles technologies d’affichage et fonctions intelligentes destinées à simplifier les tâches quotidiennes, la série Galaxy S26 illustre la volonté du constructeur de transformer le smartphone en un assistant toujours plus personnalisé.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox