Disney+ : une autre fonctionnalité premium supprimée sans explications



La situation se complique pour les abonnés de Disney+. Après la disparition de Dolby Vision et HDR10+, le service ne mentionne désormais plus non plus le HDR10.

Les formats HDR continuent de disparaître de la plateforme de streaming Disney+. Après la suppression des technologies avancées comme le Dolby Vision ou l’HDR10+, c’est désormais le format HDR10 standard qui n’est plus mentionné sur les pages officielles du service.

Début février, plusieurs utilisateurs avaient signalé la disparition de Dolby Vision et HDR10+ sur certains contenus pourtant compatibles quelques jours plus tôt. À l’époque, Disney+ évoquait un simple problème technique. Mais la situation semble avoir évolué : la référence au HDR10 a également disparu des pages d’abonnement et d’assistance du service, laissant penser que tous les formats HDR ont été retirés, au moins temporairement.

Le foutage de gueule continue chez @DisneyPlusFR @DisneyPlus 😡🤬 Après avoir supprimé le Dolby Vision et le HDR10+ … voilà qu’ils ont maintenant carrément supprimé TOUS les formats HDR ! Oui tous !! Même le HDR10 basique. Plus aucun HDR sur les programmes de Disney+ ! RIEN.… pic.twitter.com/eooloI7VQn — Ultra-K.fr (@ultrakfr) February 26, 2026

Cette situation pourrait potentiellement être liée à un conflit de brevets opposant Disney à l’entreprise technologique InterDigital. Fin 2025, un tribunal de Munich a accordé à InterDigital une injonction concernant un brevet lié au streaming HDR. Cette décision aurait contraint Disney à désactiver certaines technologies HDR en Allemagne, une mesure qui semble ensuite s’être étendue à d’autres pays européens, dont la France.

Pour l’instant, aucune explication officielle n’a été donnée concernant la disparition du HDR10. En pratique, les contenus seraient donc diffusés uniquement en SDR, ce qui réduit la qualité d’image par rapport à ce que promettait initialement la plateforme. Malgré cette dégradation, les tarifs des abonnements n’ont pas été modifiés, ce qui alimente la frustration de nombreux abonnés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox