Promos Free Mobile : l’ancienneté commence à devenir une condition pour profiter de certaines offres exclusives?

Les abonnés Série Free et Free 5G+ peuvent profiter de promotions sur des smartphones, mais Free vient d’indiquer des limites encore jamais évoquées sur de récentes offres.

En période de soldes ou lors du lancement de nouveaux modèles, Free Mobile a pour habitude de mettre en place des promotions spéciales accessibles aux abonnés Free 5G+ ou Série Free sur certains smartphones, comme des remboursements sous forme d’avoir sur facture si vous prenez le smartphone avec Free Flex. Si l’accès à ces offres était annoncé comme réservé aux détenteurs de ces forfaits uniquement, aucune autre limite n’est indiquée dans les brochures dédiées.

Cependant, une communication du portail Free laisse entendre que ces promotions sont réservées à des abonnés avec une certaine ancienneté. En effet, alors que les Samsung Galaxy S26 viennent d’être lancés en précommande chez Free Mobile, le portail de l’opérateur indique que les ODR et remises associées à chacun des modèles sont “soumises à conditions, réservées aux abonnés Forfait Free 5G+ ou Série Free ayant au minimum 12 mois d’ancienneté ou 6 mois d’ancienneté pour les abonnés également abonnés Freebox”. Cependant, sur les brochures de ces offres, aucune mention de cette ancienneté n’est évoquée, y compris sur d’autres promotions similaires pour des modèles d’autres marques.

Aucune autre mention n’a été faite de cette ancienneté sur les diverses plateformes de Free Mobile. Par ailleurs, il s’agit ici d’offres lancées par Free et non de promos mises en place par des partenaires extérieurs (fabricants de smartphones, etc).

